Muore in montagna, il cane veglia il corpo fino all’arrivo dei soccorsi

In montagna muore l’imprenditore Federico Dossena, vegliato dalla cagnolina Kelly. Un improvviso malore ha colpito Federico Dossena, manager milanese di 57 anni, mentre si trovava in un’escursione sui monti trentini della Val Rendena. Era da solo, tranne per la sua cagnolina Kelly, che è rimasta al suo fianco fino alla fine. Kelly è stata così protettiva nei confronti del suo padrone che ha addirittura ringhiato contro i soccorritori per impedire loro di avvicinarsi. Il manager era noto per la sua carriera internazionale e ricopriva la posizione di direttore generale presso la società Ecopneus, specializzata nella raccolta e nel riuso di copertoni. Da alcuni anni, aveva scelto di vivere a Polpenazze del Garda, in provincia di Brescia, insieme a sua moglie Paola.

A destra, in alto: Federico Dossena, in basso la sua cagnolina Kelly. Al centro, l’elisoccorso intervenuto

L’incidente e la morte di Federico Dossena, vegliato dalla cagnolina Kelly, è avvenuto sul sentiero 213, che conduce dal Pelugo al Carè Alto, in Trentino. Dossena ha avuto un malore durante la sua escursione. Intorno alle 10,30, altri escursionisti lo hanno trovato immobile sul sentiero e hanno subito chiamato il numero di emergenza 112. Nessuno di loro ha potuto avvicinarsi per verificare le sue condizioni, poiché Kelly, una meticcia di taglia media, ha difeso il corpo del padrone ringhiando. Anche i soccorritori, arrivati in elicottero da Trento, hanno avuto lo stesso problema. È stato necessario richiamare il servizio veterinario di zona.

Grazie Federico, proseguiamo il cammino tracciato insieme. pic.twitter.com/oNPA8Q6KtF — Ecopneus (@Ecopneus) August 25, 2023 Il tweet di cordoglio dell’azienda guidata da Dossena

L’elicottero è tornato a Tione per prelevare un veterinario che è riuscito a sedare il cane con un’iniezione. Solo a questo punto i medici hanno potuto constatare che non c’era più nulla da fare per Dossena. Il manager era noto come un lavoratore instancabile con una carriera che spaziava dal Gruppo Mondadori ad aziende internazionali, con un focus sulla stampa e sulla filiera di produzione e riciclo della carta. La società Ecopneus, dove ricopriva la posizione di direttore generale, ha espresso il loro cordoglio per la sua scomparsa e ha evidenziato il suo impegno nel settore, soprattutto durante gli anni difficili.