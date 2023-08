Previsioni meteo, ultimi giorni di caldo asfissiante poi l’uragano Poppea si abbatterà sul controesodo Cronaca

Meteo, arriva l’uragano Poppea. Poppea, nota nel Regno Unito come ‘tempesta Betty’, si avvicinerà all’Italia nel corso del weekend e metterà fine all’estate del 2023. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ha sottolineato la potenziale pericolosità di questo ciclone, che potrebbe portare una violenta burrasca di fine estate. La sua pericolosità deriva principalmente dalla collisione tra l’aria fresca associata al ciclone e l’aria estremamente calda che già si trova nella zona. Poppea si sposterà sul Mar Mediterraneo partendo dalle Isole Baleari, raggiungendo prima la Corsica e poi il Mar Tirreno. Le acque del Mar Tirreno sono ancora molto calde, con temperature intorno ai 28-30°C, il che potrebbe favorire l’ulteriore approfondimento del ciclone, con il rischio che possa trasformarsi in un uragano. Questo avverrà tra domenica 27 e lunedì 28.

>>>>>Morto in montagna, la sua cagnolina difendeva il corpo Il maltempo potrebbe abbattersi sul traffico del controesodo Arriva l’uragano Poppea: forte maltempo sulle autostrade del controesodo L’uragano Poppea arriverà all’inizio della prossima settimana. Nel frattempo, l’Italia deve fronteggiare ancora l’onda di caldo africano proveniente da Nerone e i temporali pre-frontali associati al ciclone. Sabato e domenica saranno caratterizzati da forti temporali pre-frontali nelle Alpi, Prealpi e alte pianure di Piemonte e Lombardia. Alla fine di domenica, arriverà il ciclone Poppea, scatenando un forte maltempo. È importante prestare attenzione alle regioni colpite dalle precipitazioni, poiché queste potrebbero essere intense, sotto forma di temporali con grandine (anche di grandi dimensioni) e nubifragi. A causa del periodo di siccità precedente, il terreno potrebbe non essere in grado di assorbire l’acqua in poche ore, causando improvvisi allagamenti o alluvioni lampo. In montagna, potrebbero verificarsi frane o smottamenti. Le temperature e le previsioni in dettaglio Dal punto di vista delle temperature, l’aria fresca portata da Poppea determinerà un significativo calo delle massime, con una perdita fino a 20°C rispetto ai giorni precedenti. Questo potrebbe portare al ritorno della neve sull’arco alpino a partire dai 2000-2500 metri.

In dettaglio, le previsioni per il weekend. Venerdì 25: Al nord ci sarà sole e caldo intenso, con qualche temporale sui confini alpini. Al centro, previsti sole e caldo intenso. Al sud, si prevede un cielo soleggiato.

Sabato 26: Al nord sono attesi temporali forti sulle Alpi e le Prealpi del Nordovest, anche sulle rispettive pianure, con attenzione alla grandine. Al centro, si prevede sole e una diminuzione delle temperature. Al sud, il sole sarà presente con un aumento delle temperature.

Domenica 27: Al nord, si prevedono temporali più frequenti, diffusi e intensi da ovest verso est. Al centro, ci saranno più nubi in Toscana, ma altrove ci sarà il sole. Al sud, si prevede un cielo soleggiato, con un aumento delle temperature in Puglia.

La tendenza per lunedì e martedì è di un forte maltempo, con la presenza del ciclone Poppea sull’Italia.

Leggi anche: Stupro di Palermo, le motivazioni dell’incarcerazione del minorenne coinvolto.

Caos in Fratelli d’Italia, il partito rischia l’implosione.