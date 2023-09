Previsioni meteo, l’allarme di Sottocorona: “Guardate cosa arriva dall’Atlantico” Cronaca

Quando finirà questa estate che secondo molti è stata una delle più calde della storia? A fornire una risposta a questa domanda ci stanno provando tutti i meteorologi. Tra questi, anche Paolo Sottocorona e Mario Giuliacci. Secondo le previsioni meteo fatte da Sottocorona su La7, l’estate ormai avrebbe i giorni contati. Più o meno simile la previsione del collega Giuliacci che però ‘regala’ al nostro Paese qualche altro giorno di bel tempo. Ma vediamo cosa dicono gli esperti.

A fare il punto sulle previsioni meteo sulla fine dell'estate è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, intervenuto lunedì 11 settembre alla trasmissione Omnibus. Secondo l'esperto della tv di Cairo, per la giornata di oggi in Italia "mancano le nuvole", dal momento che c'è una "vasta zona di alta pressione". E anche la perturbazione nuvolosa che ha interessato le regioni joniche nei giorni scorsi è ormai un ricordo. "Ma stavolta dobbiamo guardare a ovest, all'Atlantico", avverte Sottocorona, secondo il quale le previsioni meteo per i prossimi giorni non lasciano intendere nulla di buono. Secondo l'esperto, infatti, già a partire da martedì 12 settembre, si registrerà un "aumento della nuvolosità su ampie zone del Nord". Piogge e forti precipitazioni si verificheranno dunque sulle Alpi in Regioni come Val d'Aosta, Trentino Alto Adige e Piemonte. L'estate insomma volge al termine.

Intanto, aggiunge Sottocorona, appena fuori dai confini italiani “c’è una vera perturbazione”. Una bassa pressione che, secondo l’esperto di previsioni meteo, già nella giornata di mercoledì 13 settembre raggiungerà l’Italia Nord-occidentale, facendo registrare anche intensi fenomeni temporaleschi. “Tutto questo porterà a un calo delle temperature”, conclude poi il meteorologo, spiegando però che al Centro e al Sud l’estate farà ancora capolino per qualche altro giorno in più. Certo, non sarà più il caldo eccezionale registrato nelle ultime ore, ma le temperature si manterranno sopra la media stagionale.

