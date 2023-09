Previsioni meteo, temperature impazzite: picco di caldo ma poi cambia tutto

Ultimi giorni d’estate in Italia prima dell’arrivo dell’autunno. Il caldo registrato in questi ultimi giorni di settembre, secondo alcuni anomalo, sta infatti per abbandonare la Penisola per lasciare spazio a forti perturbazioni. Le previsioni meteo indicano che anche il Centro-Sud, che nelle ultime settimane non si è mai scordato cosa voglia dire la parola estate, verrà raggiunto dalla perturbazione che ha già toccato il Nord, provocando un brusco calo delle temperature e precipitazioni copiose.

Previsioni meteo fine settembre: arriva l’autunno

Intanto, però, le previsioni meteo per la fine di settembre indicano che nella giornata di martedì l’anticiclone africano farà salire il termometro fino a 36 gradi su Tavoliere, Materano e Cosentino. E si raggiungeranno temperature anche superiori sulle zone interne della Sicilia ionica.

Già a partire dalla giornata di mercoledì grandi quantità di aria fresca arriveranno nelle regioni del Sud che dovrà ancora attendere qualche giorno per salutare l’autunno. L’estate dunque, almeno nella parte meridionale del Paese, continuerà a fare capolino almeno fino a venerdì. Mentre per il prossimo fine settimana ci si attendono dei cambiamenti definitivi: arriverà la brutta stagione.