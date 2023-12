Giambruno vuole fare causa a Mediaset per i fuori onda: “Vinciamo sicuro”

“Non ho niente da dire, nulla da aggiungere”, taglia corto Andrea Giambruno interpellato da Repubblica in merito alla presunta causa che il conduttore sarebbe pronto a fare a Mediaset. “Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. L’avvocato mi ha detto che così vinciamo sicuro”, si legge su la Stampa.

Nel frattempo, l’ex compagno della premier Meloni, ha perso la conduzione di Diario del Giorno e forse anche la dignità ma non ha nessuna intenzione di abbassare la testa: si è messo nelle capaci mani di un avvocato e vuole fare causa a Mediaset per i Fuorionda che ormai hanno fatto storia ed a quanto pare sente di avere la vittoria in tasca.

Leggi anche: Caso Giambruno, Mediaset perde 151 milioni per colpa del conduttore e si trova nel mirino di Meloni

"Non mi rompessero il cazzo con i capelli. Qui sono tutti pelati" I fuorionda di Giambruno tra aggiustamenti di ciuffo, ravanate ai piani bassi, scene da provolone e lezioni di sartoria pic.twitter.com/3PSkwg4asC — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2023

Quello di Antonio Ricci è stato un favore alla Meloni

Disoccupato, separato, probabilmente annoiato Giambruno ha finalmente trovato un espediente per trascorrere il tempo. Dopo aver perso la protezione della consorte, ha cambiato molti aspetti della sua vita, tra cui il taglio di capelli.

Giorgia Meloni d’altronde è stata talmente veloce nel lasciare a piedi l’imbarazzante compagno che sono nati dubbi sul fatto che non lo sapesse già, di quei fuorionda e che dopotutto gli abbiano davvero “fatto un favore” come ha insinuato Antonio Ricci.

Leggi anche: Andrea Giambruno segnalato all’Ordine dei giornalisti per i fuorionda

Giambruno e l’avvocato: “Così vinciamo sicuro”

"Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo? Tu sei fidanzata? Vuoi entrare nel nostro gruppo? Facciamo le threesome, si scopa" I nuovi fuorionda di Giambruno pic.twitter.com/eQPBnsiWyR — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 19, 2023

Il suo piano di far causa a Mediaset lo ha raccontato, a quanto pare, ad amici e conoscenti all’Osteria del Sostegno a Roma, a cui ha spiegato di essersi affidato ad un avvocato che gli ha suggerito di fare causa per diffamazione e violazione della privacy. E, a quanto sembrerebbe, il suo avvocato avrebbe garantito vittoria, successo e gloria, dicendogli: “Così vinciamo sicuro”.

Una vittoria che secondo il giornalista, sembra già essere nelle sue tasche e che potrebbe dargli di nuovo ossigeno, dopo il terribile periodo trascorso.

Leggi anche: Caso Giambruno, la versione di Marina Berlusconi: “Retroscena inventati”