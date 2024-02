Il principe Harry è tornato in tv per promuovere l’edizione invernale dei suoi Invictus Games, che quest’anno sono stati organizzati in Canada, e anche per parlare del suo recente viaggio a Londra. Harry ha scelto di parlare apertamente alla stampa per la prima volta da quando è volato in Inghilterra per incontrare il padre Carlo, colpito dalla terribile diagnosi di cancro. Il fratello di William si è augurato pubblicamente che questo momento difficile possa servire alla Royal Family per tornare più unita, mettendo da parte i tanti contrasti che negli ultimi mesi lo avevano portato sempre più lontano da Buckingham Palace.

Il principe un’intervista esclusiva rilasciata dal Canada, dove si trova con la moglie Meghan per promuovere l’evento, al programma Good Morning America andato in onda il 16 febbraio ha dichiarato: “Amo la mia famiglia. L’aver avuto la possibilità di salire su un aereo e andare a trovare mio padre è una cosa che mi rende grato”.

Harry ha parlato anche del faccia a faccia con Carlo, dopo il volo dagli Usa a Londra per incontrare il genitore malato: “Gli ho parlato. Sono saltato su un aereo e sono andato a trovarlo appena ho potuto. Tutto questo potrà unire la Royal Family? Sì, certo. Di fronte alle difficoltà, le famiglie sono più unite”.

Come gli altri reali di casa Windsor, Harry non ha voluto specificare quali siano le condizioni di Carlo né il tipo di cancro che gli è stato diagnosticato: “Queste informazioni sono private. Ho in programma altri viaggi dalla California al Regno Unito, incontrerò mio padre ogni volta che ne avrò l’occasione”. Il principe ha anche parlato della possibilità di ottenere la cittadinanza americana, ipotesi della quale si era discusso molto sui tabloid negli ultimi giorni: “Sì, l’idea mi è passata per la testa in questo periodo. Ma non è una priorità, al momento”.

