La famiglia reale inglese sta molto probabilmente attraversando il periodo più buio e difficile della storia: dopo l’annuncio della malattia di Re Carlo III e la infinita quanto misteriosa convalescenza di Kate Middleton, le redini del trono britannico sono virtualmente in mano a William, che è stato educato e cresciuto consapevole di essere erede al Trono e che sa certamente gestire la complicata situazione. Ma c’è una faccenda che continuerebbe a turbarlo: gli attriti continui con il fratello Harry.

Ormai da quattro anni i due non sono più quei fratelli uniti che si sono fatti forza a vicenda dopo la morte della mamma Lady Diana, uno dei momenti più bui delle loro vite: William e Harry hanno un rapporto completamente diverso e teso, che in tanti pensano sia irrecuperabile. Il principe del Galles, infatti, ritiene che il fratello minore abbia offeso troppe volte la Royal Family e non abbia per nulla rispettato la famiglia che, negli ultimi anni, ha subito attacchi da lui e della moglie Meghan Markle.

Dal canto suo, stando a quanto riportano fonti vicine a Palazzo, Harry spererebbe in una sorta di riavvicinamento alla Corona, anche se per il momento, non c’è mai stato nulla di concreto. Vari esperti reali si sono esposti sul legame tra William e Harry e hanno dichiarato che i due, nonostante tutto, starebbero soffrendo molto per la situazione.«Il tormento familiare è una ferita aperta sia per William che per Harry. Tra loro c’è una spaccatura molto profonda», ha dichiarato a People la biografa reale Catherine Mayer.

Le rivelazioni dell’esperta reale

Come anticipato all’inizio, questo periodo non è stato affatto semplice per la Royal Family perché due dei suoi membri più importanti, Re Carlo e Kate Middleton, hanno subito degli interventi chirurgici dovuti ad alcuni problemi di salute. Quando Harry ha saputo che durante la degenza del padre alla London Clinic – i medici gli hanno diagnosticato un tumore – si è precipitato subito a Londra dalla California. Tuttavia, al Duca di Sussex non sarebbe stato permesso di vedere la cognata. Catherine Mayer, nella sua intervista rilasciata a People, ha detto: «Sarebbe normale andare a trovare tua cognata che ha subito un’operazione grave e, magari, rivedere anche i tuoi nipotini… Non è, però, così semplice e questo è terribilmente triste».

Le dichiarazioni della fonte

Anche un altro esperto reale, Robert Lacey si è espresso in merito al rapporto di William e Harry e al magazine People ha detto: «Il fatto che William non voglia vedere Harry è collegato con il suo desiderio di proteggere l’istituzione della monarchia. Il principe del Galles ritiene di non potersi più fidare di Harry. Non credo che William accetterà mai la sua riammissione all’interno della famiglia, a meno che Harry non si scusi pubblicamente e non parli più in modo denigratorio della Royal Family».

