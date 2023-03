Heather Parisi a Belve, la figlia la smentisce: “Non la vedo da 10 anni”

Fa ancora discutere l’intervista di Heather Parisi a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. La showgirl si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni molto dure. Soprattutto quando ha rivelato di aver subito una violenza sessuale da una persona a lei molto vicina, di cui però non ha voluto svelare l’identità. Ma la Parisi è riuscita con le sue parole a far perdere le staffe ad una dei suoi figli, Jacqueline Luna Di Giacomo. La ragazza 23enne pubblica un post si Instagram in cui punta il dito contro la mamma, accusandola di averle mancato di rispetto.

Heather Parisi a Belve Nel corso dell'intervista a Belve, Heather Parisi ha ammesso di avere un buon rapporto con tutti i suoi figli e di riuscire a vederli e a sentirli regolarmente. Ma la sua versione dei fatti non è andata giù a Jacqueline Luna Di Giacomo che decide di sfogarsi contro di lei sui social. "Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. – spara subito a zero la figlia di Heather – Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere". La figlia Jacqueline la smentisce "Non vedo mia madre da 10 anni. – assicura la figlia Jacqueline – Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta (a Belve). Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato. lo sono solo Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io".

Quando poi la conduttrice di Belve le ha domandato se sia felice di essere la suocera del cantante Ultimo, fidanzato della figlia Jacqueline, Heather Parisi ha replicato così: “Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia. Il gossip è come la puntura di una zanzara: all’inizio è solo un piccolo puntino, poi se ti inizi a grattare la cosa si ingigantisce sempre di più. La gente gode di queste cose, ma il gossip non è una cosa fatta per me”.

