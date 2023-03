Il comico Ravenna contro Stefano Coletta: “Uno str…!”

Succede di tutto nella puntata del primo e più seguito podcast comico italiano: “Cachemire”. La trasmissione è condotta dai noti autori e stand up comedian, Luca Ravenna ed Edoardo Ferrario con Carmelo Avanzato e Tahir Hussain. La puntata è dedicata al concetto di “stronzo”. Però nel corso dell’episodio ci si riferisce soprattutto alle categorie. Tranne che in un caso, quello di Stefano Coletta, direttore di Rai Uno. L’uscita contro di lui da parte di Luca Ravenna ha persino costretto Hussain a interrompere la registrazione per scusarsi.

Luca Ravenna contro Stefano Coletta: “Uno str…!”, cos’è successo

Ravenna piazza il colpo contro Coletta proprio a inizio puntata. Ferrario e il comico milanese stanno dialogando su Sanremo e introducono il tema dell’episodio usando proprio il direttore di Rai Uno. “Posso dirti una cosa? Non mi è piaciuto come il direttore di Rai Uno non si sia lasciato andare. Ha fatto un po’ la figura dello str…”. “È vero, hai ragione, è stato un pochino str…!”, lo incalza il collega Ferrario. Prosegue Ravenna: “Ha avuto l’aria di quello che si definisce un pochino uno str…”. Dopo la terza ripetizione dell’epiteto, Tahir Hussain, nelle vesti di regista del podcast, interrompe la registrazione e interviene personalmente.

La puntata di Cachemire con l’attacco a Coletta

“Ciao a tutti, veloce interruzione richiesta da Luca e Edo, per spiegarvi meglio cosa intendiamo per ‘str…’ e cosa per ‘pezzi di m…’ – espressione che si sentirà più volte nel seguito della puntata-. Leggo perché non mi voglio prendere la responsabilità di quello che sto dicendo. Però animerò la cosa con delle animazioni. Il pezzo di m… è uno che fa valere il proprio potere e te lo sbatte in faccia, tendenzialmente di destra, dicono. Lo str… invece è spocchioso, è supponente, ti fa pesare la sua caratura intellettuale. Tendenzialmente di sinistra, dicono. E voi cosa siete?”. La butta giù un po’ in questo modo Tahir Hussain, ma questo non sminuisce l’attacco a Coletta. Chissà che, come accaduto a Sanremo tra il direttore e Fedez, non ci siano ulteriori conseguenze per il duo comico di Cachemire.

