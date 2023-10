Incidente mortale sulla strada provinciale Lecce – Maglie. Questa mattina, all’altezza del tratto che va da San Donato di Lecce a Cavallino, un auto su cui viaggiavano due giovani si è schiantata contro il guardail, finendo per ribaltarsi lungo il margine della carreggiata. A raccontare dettagliatamente le dinamiche è Lecce Today che fornisce anche le generalità della vittima: Stefano Maggio, 22 anni, barista originario di Cutrofiano. Accanto a lui la compagna, incinta al nono mese che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale dove ha partorito subito dopo.

Il bimbo appena nato, sta bene

Stando alle prime ricostruzioni, l’auto, una Fiat Punto, avrebbe sbandato e si sarebbe capovolta in seguito all’impatto finendo la corsa ribaltata a ridosso del guardrail. Nel giro di pochi minuti sono arrivati dei mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale e quelli del 118. Come riporta Lecce Today i due: “Si stavano recando in ospedale per alcuni controlli a cui si doveva sottoporre la ragazza, che aveva avuto delle contrazioni nelle ore precedenti al drammatico evento. Probabile che il sentimento dei due fosse quello dell’attesa e della voglia di godere al più presto della visione di un figlio in arrivo. Poi l’imponderabile che si fa strazio e la tragedia”. Preoccupava lo stato di gravidanza della giovane, tra il settimo e l’ottavo mese. La ragazza ha partorito, dando alla luce un neonato di 3 chili e 150 grammi e il bimbo è in buone condizioni di salite. La madre invece, dopo essere stata sottoposta a una tac, è stata trasferita nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

