Un tragico incidente è accaduto nel pomeriggio di sabato 9 dicembre, poco dopo le 16:00, lungo la strada statale 237 del Caffaro nel comune di Comano Terme in via Cesare Battisti.

Uno scontro frontale fra due auto: un uomo di 75 anni a causa di un malore ha perso il controllo della sua auto invadendo la corsia opposta finendo contro una vettura che proveniva dal senso opposto. A bordo di quest’ultima una famiglia con una ragazza incinta.

La ragazza incinta ha perso il bambino

Dopo l’impatto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lomaso, Tione e Bleggio Inferiore, insieme al personale medico che ha portato la ragazza all’ospedale Santa Chiara; nello stesso ospedale è ricoverato in gravi condizioni il 75enne.

Le condizioni della ragazza non erano preoccupanti, così le attenzioni dei sanitari si sono concentrate sul feto per il quale non c’è stato nulla da fare.

Altri 2 occupanti un ragazzo 22 enne e una donna 51 enne sono stati medicati sul posto rifiutando rifiutato il trasporto in ospedale. Ora bisognerà comprendere le dinamiche e capire se l’incidente assume un profilo penale o meno visto la morte del bambino di sei mesi.

