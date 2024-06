“Deepfake”, l’Intelligenza Artificiale che ti ‘ruba l’identità’. Cosa non devi assolutamente fare

Negli ultimi anni, l’avanzamento dell’intelligenza artificiale (IA) ha portato a sviluppi tecnologici straordinari, tra cui la creazione dei cosiddetti ‘deepfake’. Questa tecnologia, basata su sofisticati algoritmi di machine learning e reti neurali, è in grado di creare video e audio falsi estremamente realistici, che possono rappresentare una persona mentre dice o fa cose che in realtà non ha mai detto o fatto. Il termine ‘deepfake’ deriva dalla combinazione di ‘deep learning’ (un ramo dell’IA) e ‘fake’ (falso).

La tecnologia deepfake funziona utilizzando reti neurali convoluzionali per analizzare enormi quantità di dati visivi di una persona. Questo processo consente al modello di imparare le caratteristiche distintive del volto della persona, come i movimenti facciali, le espressioni e persino le sfumature vocali. Una volta che il modello ha acquisito abbastanza informazioni, può generare video falsi che sembrano autentici, sostituendo il volto di un attore con quello della persona target. La qualità e la precisione di questi video sono così elevate che, in molti casi, è difficile per l’occhio umano distinguere tra un video reale e uno creato con l’Intelligenza Artificiale.

L’applicazione più comune e problematica dei deepfake è la creazione di contenuti di disinformazione e manipolazione. Politici, celebrità e persone comuni possono diventare vittime di questa tecnologia, trovandosi protagonisti di video compromettenti o controversi che non riflettono la realtà. Questo fenomeno rappresenta una minaccia significativa per la privacy, la sicurezza e la reputazione delle persone. Oltre a generare contenuti falsi, i deepfake possono essere utilizzati anche per scopi malevoli come l’estorsione e la diffusione di notizie false, minando così la fiducia nelle informazioni che circolano online.

La necessità di attenzione nell’uso dei Social Media

Considerando l’abilità dei deepfake di creare video e audio falsi così convincenti, diventa essenziale per tutti noi adottare misure di precauzione contro l’Intelligenza Artificiale quando condividiamo contenuti personali sui social media o su internet in generale. Ogni foto o video che pubblichiamo può essere potenzialmente utilizzato per creare un deepfake, esponendoci a rischi di disinformazione e violazione della privacy. Pertanto, è fondamentale essere consapevoli delle impostazioni di privacy sui nostri profili social, limitare la quantità di informazioni personali che condividiamo pubblicamente e prestare attenzione alle fonti da cui provengono i contenuti che vediamo online.

Inoltre, educare se stessi e gli altri sulle tecnologie deepfake e sui loro rischi può contribuire a creare una comunità digitale più sicura e informata. Le piattaforme social e i governi stanno lavorando per sviluppare strumenti e regolamenti per rilevare e combattere i deepfake, ma la prima linea di difesa rimane la consapevolezza individuale. Essere prudenti con i nostri dati personali e rimanere vigili nei confronti dei contenuti digitali sono passi cruciali per proteggere noi stessi e la nostra società dalle minacce poste dalla tecnologia deepfake.

