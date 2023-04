Isola dei famosi, Pier Silvio Berlusconi cambia il cast: ecco i nomi dei concorrenti bocciati Media e TV

Sta per iniziare la nuova edizione dell’Isola dei famosi. Il reality show sarà condotto anche quest’anno da Ilary Blasi. La prima puntata sarà trasmessa lunedì 17 aprile su Canale 5. Ad affiancare la ex moglie di Francesco Totti nel ruolo di inviato in Honduras è stato confermato anche Alvin. Mentre Vladimir Luxuria e Enrico Papi saranno gli opinionisti del programma, Iniziano già a spuntare anche i primi nomi del cast. Ma a far discutere è la presa di posizione di Pier Silvio Berlusconi. Secondo Dagospia, infatti, il numero uno di Mediaset avrebbe deciso di bocciare alcuni concorrenti perché la loro presenza sarebbe stata giudicata inopportuna. Ecco i nomi.

Leggi anche: Cecchi Paone a L’isola dei famosi col compagno, appello alla Meloni: “Giorgia sposaci” Isola dei famosi: il cast Dunque, oltre ad Ilary Blasi, affiancata da Alvi, Luxuria e Papi, i primi nomi noti dei naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei famosi sono quelli di Fiore Argento, Helena Prestes e Alessandro Cecchi Paone che si presenterà sull’isola honduregna insieme al giovane fidanzato Simone Antolini. Nomi del cast su cui evidentemente Pier Silvio Berlusconi non ha avuto nulla da ridire. Nel cast dell’Isola dei famosi ci sarà anche Cristina Scuccia, la cantante che qualche mese fa ha annunciato di aver rinunciato ai voti d suora per cambiare vita. Un bel colpo per la tv guidata da Pier Silvio Berlusconi. “Cristina Scuccia è pronta ad affrontare una nuova emozionante avventura all’isola”, si legge sul profilo Instagram della trasmissione di Canale 5.

Ma i riflettori sono ora tutti puntati sul figlio di Silvio Berlusconi che ha deciso di intervenire sui nomi del cast dell’Isola dei famosi, così come aveva già fatto durante l’ultima edizione del Grande fratello vip. Secondo quanto scrive Dagospia, Pier Silvio avrebbe deciso di eliminare all’ultimo momento alcuni personaggi. Secondo il sito fondato da Roberto D’Agostino, a non partire più per l’Isola saranno l’ex concorrente del Grande Fratello 16 Gianmarco Onestini e Luca Di Carlo, avvocato e fidanzato di Cicciolina.

