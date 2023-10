Israele, l’appello della madre di Shani Louk: “È viva ma ferita gravemente” Esteri

Shani Louk è viva ma gravemente ferita. La ragazza era al rave musicale attaccato dai terroristi di Hamas: le immagini della sua cattura la mostravano inerme, con le gambe in posizione innaturale e una ferita al capo. LEGGI ANCHE: Tragica scoperta: il dottor Lucio Petronio trovato cadavere, una fine orrenda Le notizie dai media tedeschi La madre di Shani, nel frattempo, ha fatto un appello, nella speranza di trovarla ancora in vita nonostante le gravissime condizioni. I media tedeschi hanno fornito aggiornamenti sulla sorte di Shani Louk e la 22enne di origine tedesca e israeliana, è stata riconosciuta in un video mentre uomini di Hamas la trasportano inerme e seminuda su un fuoristrada dopo l’irruzione al rave party nel deserto. Secondo il Tagesschau, il principale telegiornale di Das Erste, il principale canale televisivo della ARD, la giovane è attualmente ricoverata in un ospedale di Gaza e le sue condizioni sono critiche, con gravi ferite.

L’appello

La madre della giovane ha lanciato un nuovo appello video, rivolgendosi al governo di Berlino e a tutta la Germania. “Si deve agire rapidamente e portare via Shani da Gaza, ogni minuto è fondamentale. Non è il momento di discutere di questioni di giurisdizione”, ha spiegato la donna.

Circa 250 i morti durante il rave

Hamas avrebbe ucciso 250 persone: lo riferiscono i media israeliani, scrivendo che molte vittime sono europei e americani. “Potrebbero esserci centinaia tra morti e dispersi, forse presi in ostaggio, tra i giovani che partecipavano al Nova Music Festival”, scriveva qualche giorno fa l’Independent. Diversi video mostrano l’attacco dei miliziani di Hamas alle prime luci dell’alba, gli spari e la fuga nel mezzo del deserto. Il festival di musica elettronica celebrava la Natura per la festa ebraica del Sukkot nei pressi del kibbutz di Reim, a ridosso del confine con la Striscia. Al rave c’erano almeno 3mila partecipanti, riferiscono diversi sopravvissuti. I miliziani “hanno sparato a chiunque per ore”, raccontano i testimoni. In tanti “sono stati uccisi nei bagni” dove si erano nascosti.

