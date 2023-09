IT-Alert, sms di allerta in 16 regioni: cosa fare se riceviamo questo messaggio Economia

Qualcuno ha già ricevuto questo particolare sms sul proprio telefonino, mentre ad altri arriverà nei prossimi giorni. Di un messaggio inviato da It-Alert e che fa parte di una sperimentazione avviata in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia-Romagna. Si tratta di un nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, attualmente in fase di sperimentazione, che dovrebbe servire ad avvisare la popolazione in determinate situazioni: il test prevede l’invio contemporaneo di un avviso sui cellulari dei residenti a una data ora di un dato giorno, emettendo un suono distintivo, diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. (Continua a leggere dopo la foto)

Giorgia Meloni senza freni all’assemblea di Fratelli d’Italia: “Fango su di me” Come spiegato da Il Paragone, gli IT-alert sono un avviso che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili sotto forma di sms in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Il servizio IT-alert, come previsto dalla Direttiva UE 2018/1972 per i sistemi di allarme pubblico e dal Codice delle comunicazioni elettroniche italiano. (Continua a leggere dopo la foto) Il messaggio, accompagnato da un suono diverso dai normali messaggi, reciterà così: “AVVISI DI EMERGENZA. IT-Alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito http://www.it-alert.it e compila il questionario”. Il testo sarà ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata e abbia il telefonino attivo. (Continua a leggere dopo la foto)

Un sistema che è stato criticato in passato per possibili violazioni della privacy, ma che ha preso comunque il via e seguirà un calendario preciso: lunedì 12 settembre test in Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche, giovedì 14 settembre in Piemonte, Puglia e Umbria, martedì 19 settembre in Basilicata, Lombardia e Molise, giovedì 21 settembre nel Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto, martedì 26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento, mercoledì 27 settembre in Liguria, venerdì 13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Ryanair minaccia e insulta l’Italia, la reazione: “Una dichiarazione di guerra al nostro Paese”