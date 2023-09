“IT-Alert, attenti alle truffe”. L’allarme degli esperti: cosa si rischia

Tante persone hanno ricevuto in questi giorni i messaggi del nuovo servizio IT-Alert, nato per allertare la popolazione in caso di calamità naturali o emergenze di varia natura e attualmente in fase di test. In alcune Regioni d’Italia, i primi sms sono già stati inoltrati in automatico su tutti i telefonini e non richiedono nessun tipo di azione da parte di chi li riceve. Si tratta di una sperimentazione, ovviamente, che non deve spaventare nessuno e che all’atto pratico consiste nel ricevere il seguente testo: “IT-Alert è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”. Non mancano, però, alcuni elementi di preoccupazione, che hanno spinto le autorità a lanciare già un allarme rivolto agli italiani. Di cosa stiamo parlando? Presto detto. (Continua a leggere dopo la foto)

>>> IT-Alert, sms di allerta in 16 regioni: cosa fare se riceviamo questo messaggio

Gli esperti di cybersecurity hanno infatti lanciato un avvertimento: “Fate attenzione alle truffe degli hacker”. Secondo gli esperti, infatti, l’occasione potrebbe essere molto ghiotta per i pirati informatici, che potrebbero cogliere l’occasione per iniziare a inviare a loro volta una cascata di messaggi con link che finirebbero per rubare dati preziosi o installare virus. (Continua a leggere dopo la foto)

“IT-Alert, attenti alle truffe”. L’allarme degli esperti

Come sottolineato dal Resto del Carlino, la situazione sembra infatti davvero ideale per delle potenziali truffe informatiche. Bene, dunque, ribadire ancora una volta come i messaggi inviati dal governo o dalla protezione civile non richiedono affatto risposte, click o condivisione di informazioni personali. Persino il questionario da compilare online per aiutare a migliorare il servizio IT-Alert prevede il totale anonimato ed è facoltativo. (Continua a leggere dopo la foto)