Una notizia terribile che ha sconvolto i suoi oltre 800mila follower di TikTok. È infatti morta improvvisamente a soli 30 anni Jehane Thomas, una donna britannica single che aveva due figli di due e quattro anni, Elijah e Isaac, che da qualche tempo si era messa a fare la tiktoker. Peraltro ottenendo molto seguito e successo. Nei mesi scorsi la donna, originaria della città di Doncaster, aveva rivelato pubblicamente di soffrire di forti emicranie. Ma nessuno si aspettava un esito così tragico. La neurite ottica che la aveva colpita non le ha lasciato scampo.

A dare per prima la notizia che Jehane Thomas era morta è stata l'amica Alyx Reast che, attraverso la piattaforma GoFundMe, ha lanciato una raccolta fondi per sostenere i figli della tiktoker rimasti orfani. "Ho aperto questa pagina nella speranza di raccogliere fondi in modo che i suoi bellissimi ragazzi possano avere la migliore infanzia, creare ricordi e assicurarsi che stiano bene. – scrive commossa Alyx – Niente riporterà ai ragazzi la loro mamma, ma speriamo che porti un po' di sollievo alla sua famiglia, sapendo quanto sono amati e sostenuti. Abbiamo tutti il cuore spezzato". E pensare che l'ultimo video di Jehane Thomas risale ad appena due giorni fa, quando ha annunciato che avrebbe dovuto sottoporsi a un intervenuto chirurgico a causa della neurite ottica. "Non posso alzare la testa senza stare male e non sono in grado di camminare, ho bisogno di essere spinta ovunque. Ecco quanto è forte questo dolore", si lamentava la donna 30enne.

Ma già da qualche tempo la tiktoker aveva iniziato a confidarsi con i fan in merito alla sua malattia. “Mi è stata diagnosticata dopo due anni di sofferenza, in cui mi era stato detto che le mie emicranie erano dovute allo stress. Ho pensato anche di avere la sclerosi multipla, ma questa ipotesi è stata esclusa”, aveva rivelato in un video la giovane mamma morta di colpo. La neurite ottica è una patologia del nervo ottico che spesso provoca una perdita della visione repentina. I suoi sintomi più comuni sono mal di testa, dolore del cuoio capelluto, dolore alla masticazione o alle articolazioni.

