Joe Formaggio, la versione della sua presunta vittima: “Ero pietrificata”

Caos in Regione Veneto tra consiglieri della stessa maggioranza politica di centrodestra. Protagonista dell’accaduto è Joe Formaggio, l’istrionico ex sindaco di Albettone, in provincia di Vicenza, passato ora in Consiglio veneto sotto le insegne di Fratelli d’Italia. A denunciare un episodio di presunte molestie sessuali è stata la collega della Lega Milena Cecchetto, di 51 anni, per dieci anni sindaco di Montecchio Maggiore, sempre in provincia di Vicenza. Secondo quanto denunciato dalla donna, Formaggio la avrebbe palpeggiata. Anche se la Cecchetto non utilizza questo termine preciso, ma si tiene più sul vago. Lui nega tutto con forza. Ma FdI decide di sospenderlo da ogni carica. E la versione dei fatti raccontata ora dalla donna rischia di metterlo seriamente nei guai.

Joe Formaggio e Milena Cecchetto

Joe Formaggio sospeso da FdI per presunte molestie sessuali

Sospensione dal partito della Meloni di Joe Formaggio per presunte molestie sessuali, sancita dal coordinatore veneto di FdI Luca De Carlo che in una lettera scrive di “contestazioni gravi e delicate, non compatibili con i principi del codice etico e le regole di condotta degli iscritti. Ho rinviato la sua posizione alla Commissione di Garanzia, in attesa di verificare quanto denunciato e che emerga la verità. L’ho fatto nell’interesse di tutti, per approfondire una questione uscita tra l’altro proprio nel giorno della Festa della Donna. Confidiamo quindi che si possa fare chiarezza al più presto su quanto accaduto, in attesa di eventuali altri provvedimenti”.

La versione di Milena Cecchetto

Intanto, la presunta vittima di Joe Formaggio, Milena Cecchetto, racconta ai giornali di aver ricevuto prima un bacio, poi una toccata e infine una spinta sul divanetto. “Ero pietrificata, incapace di muovermi e parlare. – questa la sua versione dei fatti sulle presunte molestie sessuali subite – Sto valutando se denunciare. Ho capito qual è la paura, atavica, che coglie molte donne davanti a simili episodi. Per me è stato uno tsunami ma mi riprenderò”.

“Ci sono due versioni contrastanti, vogliamo che sia fatta chiarezza. – dichiara Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fdi – Se qualcuno dei nostri si permettesse di molestare una donna, questo sarebbe incompatibile con i valori del partito”. Joe Formaggio respinge invece con forza le accuse di molestie sessuali. “Mi scuso se c’è stata qualche incomprensione verbale o un gesto male interpretato. – queste le sue parole – Non ho palpeggiato nessuno, ma stiamo scherzando? C’è chi si inventa le cose. Parliamo di una cosa assolutamente impossibile. Non so se hanno fumato qualcosa di strano. Lei era seduta sul bordo del divanetto in foyer, io l’ho spinta e lei si è seduta sul divanetto, si è messa a ridere. Con la Cecchetto ci siamo salutati dicendo che ci saremmo visti l’indomani in commissione”.

