“La mia storia iniziata su un barcone”, poi il trionfo agli Oscar 2023

Dal barcone all’Oscar. L’ascesa per il successo di Ke Huy Quan: “La mia storia è iniziata su un barcone“, fino al trionfo agli Oscar 2023. Un’apoteosi nell’apoteosi quella del film e del cast: “Everything everywhere all at once”, opera che ha fatto incetta di Oscar nell’edizione 2023. Undici nomination e sette statuette portate a casa, comprese quelle per il miglior film, per la migliore sceneggiatura e per la migliore attrice protagonista, andata a Michelle Yeoh. Ma il film dei registi Daniel Kwan e Daniel Schenert stupisce anche per l’Oscar al migliore attore non protagonista, Ke Huy Quan, con la sua incredibile storia.

>>>>>Oscar 2023, vincitori e vinti

Ke Huy Quan esulta per la vittoria agli Oscar 2023

Ke Huy Quan, dal barcone all’Oscar 2023

Breve, brillante, rotto dall’emozione, il discorso di Ke Huy Quan che ha ricevuto il premio Oscar come migliore attore non protagonista del 2023, comparso nel film che l’ha fatta da padrone, “Everything everywhere all at once”.

“Mia madre ha 84 anni ed è a casa a guardare. Mamma ho appena vinto un Oscar“, ha esordito ricevendo il premio. Poi ha parlato della sua storia: “Sono qui, in un viaggio cominciato in una barca, ho passato un anno in un campo profughi e sono finito qui, sul più grande palcoscenico del mondo. Sono storie reali, non è cinema, è il vero sogno americano che si avvera”.