Laura Pausini e Paolo Carta si sposano

La cantante Laura Pausini e Paolo Carta si sposano. Il matrimonio si terrà dopo diciotto anni di amore e la nascita di Paola. La cantante italiana aveva già espresso il desiderio di sposarsi. Con il suo compagno lo scorso anno, affermavano di sentirsi pronti per questo passo importante nella loro relazione. La notizia è stata data da DiPiùTv.

>>>>>Garko a Belve: “Ho pensato al suicidio” Laura Pausini e Paolo Carta La notizia del matrimonio tra Laura Pausini e Paolo Carta Secondo indiscrezioni, la cerimonia si terrà a Solarolo, in provincia di Ravenna, dove Laura è cresciuta. Non è stata ancora annunciata una data ufficiale. Sembra che il matrimonio avverrà nel mese di giugno, prima che la cantante inizi il suo nuovo tour estivo. La notizia del matrimonio è stata confermata dalle pubblicazioni di matrimonio esposte presso il comune di Solarolo e riportate dal settimanale televisivo DipiùTV. L’amore tra Laura Pausini e Paolo Carta è iniziato nel 2005, durante un tour a Parigi. Lei cantante, lui chitarrista e produttore discografico. La relazione si è consolidata negli anni, portando alla nascita della loro figlia Paola, che oggi ha dieci anni. Il matrimonio, tanto atteso dai fan della cantante, sembra finalmente essere diventato realtà.

Laura Pausini ha una carriera di successo che l’ha vista esibirsi sui palcoscenici di tutto il mondo. Con oltre 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, la cantante ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. I più importanti: quattro Latin Grammy Awards e un Grammy Award. Il matrimonio con Paolo Carta rappresenta per Laura un momento di grande gioia e felicità, come ha dichiarato la stessa cantante in numerose interviste. La coppia ha superato insieme molte difficoltà. Sembra più forte e innamorata che mai, pronta ad affrontare insieme il futuro e a continuare a crescere insieme come famiglia.

Leggi anche: Levante agli haters: Ho il diritto di essere bruttina e sciupatella