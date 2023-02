Questa sera a Parigi si terrà l’incontro tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Pochi minuti fa è arrivata anche la notizia della presenza del cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Perché l’Italia è fuori dagli inviti?

>>>>>Zelensky non va a Sanremo, decisione politica

Zelensky con Emmanuel Macron

Zelensky in Europa, ma non in Italia

Volodymyr Zelensky continua il suo tour europeo. Dopo Londra, arriverà questa sera a Parigi, mentre domani dovrebbe prendere la parola durante il Consiglio Europeo di Bruxelles.

Dall’Eliseo confermano, dunque, la presenza di Olaf Scholz. Sono incontri decisivi per decidere la strategia di sicurezza europea e l’atteggiamento comunitario nei confronti dell’Ucraina. Tra pochi giorni, infatti, ricorrerà il primo anniversario dal tragico 24 febbraio 2022, che ha segnato l’avvio dell’invasione russa in Ucraina e l’inizio di una guerra che sembra dover lasciare conseguenze tossiche, ammesso che possa finire in tempi ragionevoli.

Leggi anche: Zelensky a Sanremo, colpo di scena: non invierà un video, Il Papa: pronto a incontrare Zelensky e Putin