Ci aspetta un “lockdown climatico?” Ecco come stanno davvero le cose

Sta facendo il giro dei social, in queste ore, la notizia di un presunto “lockdown climatico” che sarebbe stato adottato a Oxford, nel Regno Unito. Un tema del quale, nelle ultime ore, si è occupato anche il programma Fuori dal Coro, in onda su Rete 4, con un servizio realizzato da Tommaso Mattei che si è recato in Inghilterra per capire cosa stia davvero succedendo. Intervistando alcuni cittadini che si sono detti contrari alle misure adottate nell’area: “È come un ghetto”, “questa cosa ci sta facendo impazzire” sono stati alcuni dei commenti raccolti. E ancora: “Oxford sembra come una prigione a cielo aperto”. Ma cosa sta succedendo davvero nella storica città universitaria? Quali misure sono state adottate? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in merito per capire davvero quale futuro potrebbe aspettarci anche al di qua della Manica. Ecco come funziona il lockdown climatico. (Continua a leggere dopo la foto)

>>> Shampoo e cosmetici, nuovi sequestri. La lista (aggiornata) dei prodotti ritirati

“Oxford ha dato il via libera a un progetto per impedire l’uso delle auto – ha spiegato Mattei nel servizio di Fuori dal Coro – ci sono sei grandi barriere a fermare il traffico”. Una situazione che ha scatenato non poche lamentele, visto che la notizia di veri e propri cancelli per impedire la circolazione delle auto ha fatto rapidamente il giro del web. Le cose, però, non stanno esattamente così. (Continua a leggere dopo la foto)

Come spiegato dalla testata Usa Today, infatti, la contea di Oxford ha effettivamente approvato un piano di riduzione del traffico, con l’ok definitivo arrivato a novembre 2022. Adottando un sistema che consentirà ai conducenti l’accesso ad alcune strade principali soltanto durante le ore diurne. Il tutto attraverso un meccanismo che prevede dei “filtri”, telecamere pronte a identificare e multare i cittadini che violeranno le regole, mettendosi al volante negli orari vietati. (Continua a leggere dopo la foto)