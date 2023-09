Shampoo e cosmetici, nuovi sequestri. La lista (aggiornata) dei prodotti ritirati

Per la terza volta in poche settimane, è scattato un allarme che ha portato al sequestro di prodotti contaminati dal lilial (BMHCA o Butylphenyl Methylpropional), una sostanza chimica che, sino a poco tempo fa, non sapevamo neppure cosa fosse di preciso. Tale profumazione genotossica è presente in popolarissimi bagnoschiuma, profumi, deodoranti, creme e shampoo. E, sebbene da marzo 2022 sia vietata nei cosmetici, perché può addirittura danneggiare il sistema riproduttivo umano, recare problemi alla salute di un feto e causare sensibilizzazione cutanea. Il fatto, grave, è che già in due riprese, il 5 settembre e ancora il 13 settembre, le forze dell’ordine hanno sequestrato e ritirato dal commercio migliaia e migliaia di prodotti (cinquemila solo il 5 settembre, ad opera della Guardia di Finanza di Tortona), grazie anche alle numerose segnalazioni arrivate al Rapex, il Sistema dell’Unione europea di informazione e allerta rapida per i prodotti non conformi. (Continua a leggere dopo la foto)

>>> Sconti contro il caro spesa, i supermercati dove si risparmia: la lista dei negozi e dei prodotti

In quelle occasioni, le autorità hanno anche riportato che alcuni prodotti per l’igiene personale presentavano adesivi ed etichette apposte per oscurare la lista degli ingredienti contente il butylphenyl methylpropional. Frattanto, come anticipato, si allunga la lista dei prodotti per l’igiene e la cura della persona sottoposti a sequestro in tutta Italia. Dalla lettura de L’Indipendente possiamo elencare i nuovi prodotti incriminati:

Diadora energy fragrance, doccia gel

Breeze neutro – Invisible Dry, deodorante

Tesensy 17K RED, profumo

Omia laboratories Bagno seta erboristico, olio da bagno

Adidas Team Force, Beauty set

Sergio Soldano Proibito for Lady, Eau de toilette

Roberto Capucci Blu, set dopobarba e deodorante

Creation lamis Fatal Snake magical, profumo

Setablu Double sensation deodorante spray

Setablu Cool man deodorante spray

Tesori d’Oriente Peonia & Narciso deodorante

Intesa Sex Unisex docciaschiuma.