“Sono pericolosi per la salute”. Shampoo e creme, la lista dei prodotti da evitare: “Ecco perché”

Attenzione ai prodotti per l’igiene e la cura del corpo che scegliamo dagli scaffali dei supermercati. Alcune categorie di saponi, detergenti, schiume per capelli, deodoranti, creme e cosmetici potrebbero, infatti, essere pericolosi per la salute di chi ne fa uso. A stabilirlo è stato il sito Safety Gate, un portale online che viene definito “il sistema di allarme rapido dell’UE per i prodotti non alimentari pericolosi”. Le analisi effettuate hannno messo nel mirino anche alcuni marchi prestigiosi: ecco, allora, l’elenco di shampoo e creme considerati potenzialmente pericolosi per gli acquirenti. (Continua a leggere dopo la foto)

>>> Superbonus, cambia di nuovo tutto: cosa succede nel 2024



Come riportato dalla testata Bio Pianeta, i primi ritiri dal mercato sono cominciati tempo fa e hanno riguardato “lotti di bagno doccia Neutro Roberts Cremoso con latte idratante e burro di Karitè, la Crema solare viso & corpo Bilboa e il gel doccia Vetyver Malizia Uomo. A quanto pare la causa del rischio che rappresentano per chi ne fa uso risiede tutta in una particolare sostanza di nome Lilial, che può danneggiare il sistema riproduttivo, causare problemi alla salute del feto, e può anche causare sensibilizzazione cutanea, perché ha un potere genotossico”. (Continua a leggere dopo la foto)

Shampoo e creme pericolosi: quali evitare

Sempre secondo Bio Pianeta, tra i prodotti ancora in commercio ce ne sarebbero alcuni da attenzionare. A tal proposito, la testata ha pubblicato una lista di quelli tener d’occhio per evitare guai: