Maltempo, è allerta rossa: evacuate centinaia di persone

Il maltempo continua a flagellare l’Italia. In Emilia Romagna è scattata l’allerta rossa a partire dalla mezzanotte di martedì 16 maggio. Ad essere interessato è quasi tutto il territorio regionale, ad eccezione di alcune zone del Piacentino. Per la Regione si tratta della terza ondata di maltempo negli ultimi dieci giorni. Quelle precedenti hanno provocato seri danni e anche alcune vittime. Per questo motivo c’è molta pura tra i residenti. Centinaia di persone sono state già evacuate dalle loro abitazioni.

Maltempo: allerta rossa in Emilia Romagna

Come appena accennato, dunque, a causa del forte maltempo in Emilia Romagna, dove è scattata l’allerta rossa, è stata decisa dalla serata di ieri l’evacuazione preventiva di centinaia di persone. A Faenza sono 450 le persone che hanno lasciato la propria abitazione, 213 a Castel Bolognese, circa 70 a Brisighella. Mentre a Cervia 13 anziani soli sono stati accompagnati negli alberghi del territorio. I Comuni hanno inoltre allestito punti di accoglienza nei palazzetti dello sport o in strutture religiose.

A causa del maltempo in Emilia, a Pianoro, vicino Bologna, due famiglie sono state precauzionalmente evacuate dopo il forte rumore avvertito dai residenti, probabilmente provocato dallo sfaldamento di una parete rocciosa. Allerta rossa anche in Romagna dove, sulle spiagge di Lido di Classe, sono in azione le ruspe allo scopo di alzare dune che possano proteggere gli stabilimenti balneari dalla furia delle onde.

Per quanto riguarda le scuole, invece, l’allerta rossa legata al maltempo costringe a tenere chiuse quelle di Ravenna, Forlì, Cesena, Riccione e della Città metropolitana di Bologna. Chiusi anche gli impianti sportivi e le palestre. A Modena città invece per ora resta tutto aperto. Mentre alcuni Comuni della provincia, come Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca, hanno deciso di seguire la linea della chiusura scelta in gran parte dell’Emilia Romagna.

