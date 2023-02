Mamma morta di tumore giovanissima: le parole per salutare il figlio

Si chiama Alessandra Tocco la sfortunata protagonista di questa triste storia. La donna è morta nella notte tra sabato e domenica, sconfitta da un terribile tumore all’intestino che la aveva colpita nel novembre 2021. Alessandra aveva solo 36 anni e un figlio di 11, Marco. Lavorava alla Lubiam di Mantova, ma era originaria di Civitella Casanova nel Pescarese. “Non ti lascerò vincere, perché ho un figlio da difendere”, aveva scritto una volta sui social parlando della sua malattia che purtroppo l’ha sconfitta. Ed è proprio sui social che la giovane mamma ha lasciato dei post struggenti per il figlioletto.

Mamma morta di tumore: i post al figlio

Giovane mamma morta di tumore

“Vorrei poterti dire che va tutto bene e che tutto sarà semplice. – ha scritto il 3 settembre al figlio la mamma morta ora di tumore – Invece, figlio mio, devo dirti che non sarà così. Ti dico che le cose te le dovrai guadagnare. Ti dico che la vita va vissuta con coraggio e umiltà. Che dovrai voler bene alle persone che ti cammineranno a fianco, ma scegli sempre bene a chi dare le spalle perché ‘fidarsi’ è facile tanto quanto restare feriti. Ti dico che le tue ali si spiegheranno per mete certe e piene di gioie, ma pur augurandoti con il cuore che tu possa raggiungerle tutte, ti dico che a volte ti capiterà di imbatterti in chi quelle ali le spezzerà e non sarà facile trovare di nuovo il coraggio di ‘volare’. Ci saranno persone che sceglierai di tenerti vicino, che chiamerai ‘amici’. Saranno loro a darti coraggio e forza quando lo perderai, ad asciugarti le lacrime e a condividere con te gioie”, conclude così il post.

I post per il figlio

“Odio mostrarmi sofferente ai tuoi occhi dolci e puri. – scrive poi la mamma in un altro post – Mi chiedi ogni giorno la verità, ma io devo proteggerti. Quando è un amico a tradire la nostra fiducia lascia un dolore e un’amarezza diversa da qualunque altra delusione. La verità non vince sempre, ma tu con quella nel cuore devi vivere e camminare sempre. Dì sempre ciò che pensi anche se ne pagherai le conseguenze. Amati sempre, ma senza egoismo… Ama chi ti ama, ma non dimenticarti mai di te”.

“Porta con te la certezza che in alcune cose riuscirai meglio e in altre peggio, ma sappi che accettare i limiti, è il primo passo per diventare migliore. Io sono certa, figlio mio, che sarai migliore di me”, aggiunge ancora la giovane mamma morta di tumore. “Odio mostrarmi sofferente ai tuoi occhi dolci e puri. – questo uno dei suoi ultimi post al figlio del 16 dicembre – Mi chiedi ogni giorno la verità, ma purtroppo non posso dirtela, ti sto proteggendo. Tua mamma per sempre”.

