Lutto nel mondo del calcio, il giovane giocatore muore a soli 22 anni

Il mondo del calcio italiano è nuovamente in lutto. È morto infatti nelle prime ore del mattino di mercoledì 20 settembre Manuel Puglisi. Il ragazzo aveva soltanto 22 anni ed era siciliano, originario di Catania. Ed è proprio nel quartiere San Cristofaro della città etnea che il giovane calciatore avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto di grossa cilindrata che stava guidando. Anche se non è ancora chiara la dinamica di questo pauroso incidente stradale. I messaggi di cordoglio delle società dove aveva militato.

Come è morto il calciatore Manuel Puglisi

Quando, poco prima delle 4 del mattino di mercoledì, è arrivata una chiamata di emergenza al 112, i soccorritori si sono subito precipitati sul luogo dove è avvenuto l’incidente stradale che ha coinvolto Manuel Puglisi. Purtroppo per il calciatore non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo. Nel corso della sua breve carriera nel mondo del calcio, Manuel aveva indossato le maglie di Catania, Paternò e Biancavilla.

Ed è proprio la società catanese a voler ricordare il ragazzo con un toccante post pubblicato sui social. “Il mondo dello sport siciliano piange oggi la scomparsa di Manuel Puglisi, giovane calciatore cresciuto in maglia rossazzurra. Catania Football Club esprime sincero cordoglio e abbraccia idealmente la famiglia Puglisi”. Così la società etnea esprime la sua vicinanza alla famiglia della promessa del calcio locale appena morto.