Tremendo incidente per il cantante Rai: macchina ribaltata

Attimi di terrore. Sono quelli trascorsi da Marcello Cirillo a causa di un incidente stradale che poteva costargli la vita. Il cantante 65enne, volto noto della Rai da tanti anni, grazie anche alla sua partecipazione a ‘I Fatti vostri’ con Giancarlo Magalli, racconta la sua terribile esperienza sui social. L’automobile sulla quale viaggiava è stata centrata in pieno ieri pomeriggio sulla Cassia bis, a Roma. Il mezzo si è ribaltato, ma Cirillo è stato estratto subito dalle lamiere da alcune persone di cui però non conosce l’identità. Per questo l’artista lancia un appello sui social per ritrovarli e poterli ringraziare di persona.

Marcello Cirillo racconta l'incidente stradale "Sono vivo per miracolo. – questo il post pubblicato su Twitter da Marcello Cirillo subito dopo l'incidente stradale da cui è uscito miracolosamente incolume – Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15.00 si trovavano sulla Cassia bis (Roma). Mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall'altra parte della strada!", questo il suo drammatico racconto di quanto accaduto. "Sono ancora sotto choc ma illeso. – commenta ancora Marcello Cirillo – Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato. Se vedete questo messaggio scrivetemi. Una si chiamava Chiara. Il camionista non è un criminale, ma solo una persona distratta". Il suo post viene naturalmente commentato da tantissimi fan. "Un abbraccio, Marcello. – lo incita ad esempio qualcuno – Lo stress vero purtroppo verrà fuori a distanza di qualche giorno dall'evento. Se mi posso permettere un consiglio: rimettiti in macchina e ricomincia a guidare il prima possibile, altrimenti col tempo diventerà un trauma difficile da superare. Forza".

Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (roma) mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada! 🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/DNY3fZYsT2 — marcello cirillo (@marcelloCirillo) March 15, 2023

“Buongiorno Marcello, spiace per la terribile disavventura, ma se puoi raccontarla è già un miracolo. – alza invece il tono un altro fan – Ma la dinamica di questo incidente stradale? Il camion ti ha visto? Si è fermato poi? Per capire se sei stato vittima anche di un criminale da denunciare per tentato omicidio”, conclude. “Io credo che lui non mi abbia visto è cortile trascinato quanti metri poi quando se ne accorto frenato io mi sono ribaltato poi si è fermato non è un criminale solo una persona distratta”, questa la risposta letterale di Marcello Cirillo, probabilmente ancora sotto choc come lui stesso ha dichiarato. Ma i messaggi di auguri e di affetto per il cantante che da anni collabora con la Rai sono innumerevoli.

