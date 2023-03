La rivelazione choc su Maria De Filippi: “Ha paura di crollare”

Sono passate ormai più di due settimane da quel triste 24 febbraio, giorno in cui è arrivata la notizia della morte di Maurizio Costanzo. Ma la commozione e il ricordo dei molti fan del popolare conduttore televisivo non si sono ancora spenti. In questo difficile momento tutti si sono stretti intorno alla famiglia di Costanzo, in particolar modo alla moglie Maria De Filippi che domenica scorsa è tornata a condurre Amici. Ma lo storico amico di Costanzo, Giorgio Assumma, e i suoi collaboratori televisivi sono molto preoccupati per lei. Ecco perché.

Maria De Filippi

Quando Maria De Filippi è entrata nello studio Mediaset per condurre l’ultima puntata di Amici, il pubblico le ha reso omaggio con un fragoroso e lungo applauso. La moglie di Costanzo si è commossa replicando con una sola telegrafica frase: “Io inizierei a lavorare come mi è stato insegnato”. Poi, nel corso della puntata, Giovanni Cricca le ha dedicato la sua canzone ‘Maledetta felicità’ guardandola negli occhi. E la De Filippi ha replicato così: “Ho visto, ho fatto finta di non vedere ma ho capito quando mi hai guardato e ti sei girato di spalle”.

Assumma preoccupato per Maria De Filippi

Ma, nonostante il ritorno al lavoro, chi la conosce è preoccupato per lei. “Prima di oggi Maria De Filippi non aveva mai fatto tv senza di lui. – spiega l’avvocato Assumma – Ogni volta che finiva una puntata lei gli telefonava o correva a casa per raccontargli quella o quell’altra cosa che era successa. Tra loro c’era un continuo scambio di pareri. Maria avrà bisogno dell’amore di tutti noi per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”.