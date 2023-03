Maurizio Costanzo, la confessione del migliore amico: “Maria mi preoccupa”

Sono passate ormai due settimane da quel triste 24 febbraio, giorno in cui è arrivata la notizia della morte di Maurizio Costanzo. Ma la commozione e il ricordo dei molti fan del popolare conduttore televisivo non si sono ancora spenti. In questo difficile momento tutti si sono stretti intorno alla famiglia di Costanzo, in particolar modo alla moglie Maria De Filippi. Lei dopo i funerali del marito è tornata anche a lavorare in tv per cercare di guardare avanti e di smorzare il dolore. Ma c’è chi è realmente preoccupato delle sue condizioni. Si tratta del migliore amico di Costanzo, l’avvocato Giorgio Assumma, che fa una importante confessione al settimanale Nuovo.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

La rivelazione di Assumma sulla De Filippi

“Maria De Filippi mi preoccupa.- con queste parole Giorgio Assumma si confessa al settimanale Nuovo – Dietro l’apparente distacco nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. So che può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro. Avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”, conclude l’avvocato.

Le ultime ore di vita di Costanzo

Lo stesso Assumma, ospite qualche giorno fa di Mara Venier a Domenica In, aveva raccontato cosa è accaduto durante gli ultimi giorni di vita di Maurizio Costanzo. Dopo un intervento che sembrava di routine al colon, erano sopraggiunte inaspettate ma gravi complicazioni. “Era ancora cosciente. – ha rivelato Assumma – La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: ‘Non ce la faccio, continua tu a pregare per me’”.

Intanto Maria De Filippi è tornata a condurre i suoi programmi storici: Amici e Uomini e donne. “Torno a lavorare perché così mi hanno insegnato. – questo il messaggio della moglie di Costanzo – Vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione. Per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto, Maria”. Ma, secondo il settimanale DiPiù Tv, alcuni suoi collaboratori avrebbero riferito che “è ancora molto provata”.

