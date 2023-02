Maurizio Costanzo, la confessione di Iva Zanicchi: “Gli ho fatto uno sgarbo grave”

I funerali di Maurizio Costanzo si tengono oggi, lunedì 27 febbraio, presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. La cerimonia funebre ha inizio alle ore 15 e viene anche trasmessa in diretta televisiva. Tra sabato e domenica, invece, il feretro del popolare conduttore tv è rimasto esposto nella camera ardente allestita in Campidoglio. Presente anche la moglie Maria De Filippi che ha dovuto persino sopportare di accettare di farsi dei selfie insieme a dei presunti fan del compagno appena scomparso. Tantissimi i messaggi di condoglianze e vicinanza fatti giungere da persone normali, ma anche dal mondo dei vip. E, a questo proposito, Iva Zanicchi decide di raccontare un misterioso aneddoto relativo al loro rapporto.

Iva Zanicchi e Maurizio Costanzo

La rivelazione di Iva Zanicchi su Maurizio Costanzo

“Ho fatto uno sgarbo a Maurizio Costanzo, anche abbastanza grave. – rivela Iva Zanicchi nello studio di Zona Bianca su Rete 4, talk show condotto da Giuseppe Brindisi – Lui mi voleva per il secondo anno consecutivo a Buona Domenica, ma io ero stata contattata dalla Rai, da Carlo Conti, per fare Domenica In. Allora lui mi mandò dei fiori e mi chiese di restare con loro”.

“Io facevo Ok, il prezzo è giusto. – prosegue ancora Iva Zanicchi nel suo personalissimo ricordo di Maurizio Costanzo – Lui mi telefonò e mi disse: ma allora, quand’è che ricominci a cantare? Io gli dissi che in realtà non avevo mai smesso, ma quel format era così forte… Lui allora mi disse di piantarla e di andare a cantare da lui tutte le domeniche al Maurizio Costanzo Show. E io ci andai. Devo dirgli grazie, a lui l’ho detto più volte, perché ho ricominciato a cantare proprio grazie a lui”.

Anche Sabrina Ferilli ai funerali di Maurizio Costanzo

Quello di Iva Zanicchi non è certo l’unico ‘coccodrillo’ pronunciato da un esponente del mondo dello spettacolo. Sabrina Ferilli, ad esempio, è tornata appositamente dal Giappone per stare vicina all’amica Maria De Filippi durante i funerali di oggi. “Arrivo”, ha scritto l’attrice romana sul suo profilo Instagram. E poi, commentando l’increscioso episodio dei selfie nella camera ardente di Maurizio Costanzo, ha aggiunto polemicamente rivolta ai presunti fan del conduttore: “Perché se a casa non t’hanno insegnato l’educazione…non credo te la possa insegnare io…ma ti farei capire che non si fa”.

