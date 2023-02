Funerali Costanzo: l’oggetto sulla bara che stupisce tutti

Lunedì 27 febbraio, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, si celebrano i funerali di Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore è scomparso venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. La moglie Maria De Filippi è arrivata accompagnata dal figlio Gabriele, per poi lasciarsi andare ad un caloroso abbraccio con Pier Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato di Mediaset. Indimenticabile il ricordo di Fiorello. Anche Sabrina Ferilli è accorsa al fianco dell’amica Maria. Ma non prima di esprimere tutto il suo disappunto per la scena della De Filippi praticamente costretta a scattarsi dei selfie con alcuni fan. Intanto, qualcuno fa notare un particolare: un oggetto appoggiato sulla bara di Costanzo.

Leggi anche: Maurizio Costanzo, la confessione di Iva Zanicchi: “Gli ho fatto uno sgarbo grave”

I funerali di Maurizio Costanzo

I funerali di Maurizio Costanzo

“Maurizio grandioso e insostituibile”. È questo il cartello che campeggia all’esterno della Chiesa degli Artisti dove si è tenuto l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo non appena è giunta la sua bara. Commovente l’omelia pronunciata da don Walter Insero, rettore della basilica di Santa Maria in Montesanto, meglio nota come Chiesa degli Artisti. “È vero si è chiuso il sipario ma è finito il primo atto. – dice il sacerdote durante i funerali alla presenza di tutti gli amici e parenti di Maurizio Costanzo – La sua vita continua, la sua anima continua ad amare, a voler bene e a sentire il nostro amore. Ho trovato una persona accogliente, amorevole che mi ha fatto subito una battuta”.

“Ciao Maurizio, sai che sono tre giorni da quando te ne sei andato che penso a questo momento, che penso a cosa dire di te, senza essere banale, ridondante o non so. – queste invece le parole di Fiorello in apertura di Viva Rai 2 nel giorno dei suoi funerali – Sono tre giorni che parlano di te, stanno dicendo delle cose meravigliose su di te, sul grande uomo che eri, di come hai rivoluzionato il mondo della televisione e di come hai cambiato la vita a tante persone che fanno questo mestiere, me per primo. E quindi volevo cercare anche di essere divertente, perché conoscendoti so quanto ti piaceva ridere. E noi ci siamo divertiti”.

La foto del gatto di Maurizio Costanzo sopra la bara è qualcosa di veramente toccante ❤️‍🩹 #MaurizioCostanzo pic.twitter.com/avToIyKFbQ — ೫ Loki's wife ღ (@ammoniacaway) February 27, 2023

Quell’oggetto sulla bara

“Abbiamo fatto di tutto. Abbiamo fatto i The Blues Brothers, ti ho fatto fare Portos dei Quattro Moschettieri, abbiamo ballato il cha cha cha, hai suonato il sassofono per finta. Ne abbiamo fatte di cose divertenti. Ridevamo di cose che per altri non volevano dire niente, ma noi ridevamo di cose assurde. E ora sono qua per fare uno show, e oggi voglio fare la puntata più divertente di tutte, in tuo onore”, conclude Fiorello. Ma a colpire in modo particolare i fan di Maurizio Costanzo è il particolare dell’oggetto appoggiato sulla sua bara durante i funerali. Si tratta della fotografia del suo gatto al quale era molto legato. Immagine che ha commosso molte persone che hanno voluto commentare con parole dolci questo particolare rapporto tra Costanzo e i felini.

Leggi anche: Maurizio Costanzo: cosa ha detto a Maria De Filippi prima di morire