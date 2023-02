Maurizio Costanzo: ecco il suo patrimonio e a chi andrà la sua eredità

Maurizio Costanzo è morto il 24 febbraio scorso. I suoi funerali si sono celebrati lunedì 27 febbraio nella Chiesa degli Artisti a Roma. Unanime il cordoglio e la commozione di parenti, amici, colleghi e semplici cittadini che hanno voluto rendere l’ultimo omaggio allo storico conduttore Mediaset. Triste protagonista dell’evento è stata la moglie Maria De Filippi, ‘costretta’ anche a scattarsi dei selfie totalmente fuori luogo insieme a dei presunti fan del marito. Ma ora, una volta sepolto Costanzo, tutti si chiedono a chi andrà in eredità il suo patrimonio e da cosa sia formato. Ecco la risposta.

Leggi anche: Funerali Costanzo: l’oggetto sulla bara che stupisce tutti

Maurizio Costanzo

Il patrimonio di Maurizio Costanzo

Secondo quanto si apprende, il patrimonio di Maurizio Costanzo ammonterebbe a circa 70 milioni di euro. Il suo lavoro da giornalista comincia nel 1956 come cronista del quotidiano romano Paese Sera. A far lievitare il suo tesoretto sono state anche le royalties e i diritti d’autore pagati sulle sue opere, tra cui i testi per Mino Reitano, Alex Britti e Andrea Bocelli. Oltre al famosissimo brano Se Telefonando composto nel 1966 e interpretato da Mina. Ma Costanzo possedeva anche ville e appartamenti.

A chi va la sua eredità

Tra i molti appartamenti che fanno parte del patrimonio di Maurizio Costanzo ce ne sono anche due di 150 metri quadri, situati nel quartiere Prati di Roma. Il primo risulta in usufrutto e intestato allo stesso Costanzo. Il secondo è una nuda proprietà intestata invece a Maria De Filippi. Ed è proprio la cara moglie, insieme ai tre figli Saverio, Camilla e Gabriele ad essere la beneficiaria dell’eredità del conduttore e giornalista.

Ma il patrimonio di Maurizio Costanzo che andrà in eredità alla famiglia non finisce qui. Ai due appartamenti della Capitale si devono infatti sommare alcune proprietà situate nella campagna toscana. Tra queste c’è una casa alle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto, e la tenuta estiva di Ansedonia, all’Argentario. Quest’ultima risulta essere una villa immensa. Costanzo infine aveva anche un’altra abitazione a Poderi di Sotto. Proprietà che ora dovrebbero finire in eredità a Saverio e Camilla, i due figli avuti dalla prima moglie Flaminia Morandi.

Leggi anche: Maurizio Costanzo, la confessione di Iva Zanicchi: “Gli ho fatto uno sgarbo grave”