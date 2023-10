Come ampiamente previsto dagli esperti, prima dell’alba di oggi, un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Napoli, portando con sé una serie di disagi e rischi. La Protezione Civile Regionale aveva emesso un avviso di allerta gialla, che è entrato in vigore dalle 6 di questa mattina e sarà valido fino alle 6 di domenica 22 ottobre.

L’avviso regionale di allerta meteo prevede precipitazioni sparse su tutto il territorio, con possibilità di rovesci o temporali localmente di moderata intensità, che dovrebbero gradualmente attenuarsi nel corso della serata. Queste condizioni meteorologiche pongono una serie di sfide per la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture.

I consigli degli esperti

Al fine di garantire la massima sicurezza, le autorità hanno adottato una serie di misure precauzionali. Sono stati chiusi tutti i parchi cittadini per evitare situazioni di pericolo dovute a possibili allagamenti e cadute di alberi. Inoltre, il pontile nord di Bagnoli è rimasto chiuso al pubblico per evitare potenziali rischi legati alle mareggiate e alle forti raffiche di vento che accompagnano il maltempo.

Le spiagge pubbliche cittadine, a cui è stato interdetto l’accesso per tutelare la sicurezza dei bagnanti, sono soggette a forti raffiche di vento. Questa misura è stata adottata anche in risposta alle condizioni marine avverse e al rischio di onde pericolose.

Le autorità invitano i cittadini a prestare massima attenzione alla situazione meteorologica in evoluzione, ad evitare spostamenti non necessari e a seguire le indicazioni della Protezione Civile e delle autorità locali. In caso di emergenza, è attivo il numero di pronto intervento 112 per richiedere assistenza.

Il maltempo continua a tenere in allerta la città di Napoli, e la cooperazione dei cittadini è fondamentale per garantire la sicurezza pubblica in queste condizioni avverse.

