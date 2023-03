“Mi facevo di cocaina”, Claudio Amendola shock a Belve

L’attore Claudio Amendola shock a Belve: “Mi facevo di cocaina”. Nel salotto televisivo di Francesca Fagnani andrà in onda stasera, 21 marzo, l’ultima puntata stagionale della trasmissione su Rai Due. Una stagione esaltante e da grandi numeri, che hanno portato il format sulla bocca di tutti e in prima serata. Insieme ad Amendola saranno ospiti anche Claudia Pandolfi e Ornella Vanoni. La tensione drammatica raggiunta dall’intervista ad Amendola, però, è insuperabile. Il figlio d’arte affronta diversi punti oscuri della sua carriera e anche il recente divorzio dall’ex moglie, Francesca Neri. Il racconto di come Amendola è uscito da entrambe le situazioni.

>>>>>Claudio Amendola e Francesca Neri si sono separati: è ufficiale Claudio Amendola e Francesca Neri Claudio Amendola a Belve: “Mi facevo di cocaina” Amendola è onesto sul suo passato: “Sono stato dipendente dalla cocaina“, risponde alla conduttrice alla domanda sui suoi trascorsi con le droghe. Fagnani gli chiede se aveva provato a fermarsi prima di entrare nella spirale della dipendenza. “No, ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli”. Fagnani lo incalza chiedendogli quando ha capito di aver toccato il fondo. “Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”. “Ne è uscito da solo?”, gli chiede la presentatrice. “Sì, completamente da solo”, è la risposta dell’artista. Claudio Amendola e Francesca Fagnani a Belve Amendola a Belve sul divorzio da Francesca Neri: “Non soffro più” A fine ottobre gli attori e produttori cinematografici Claudio Amendola e Francesca Neri hanno ufficializzato il loro divorzio. Hanno evitato il tribunale e sembra abbiano anche mantenuto rapporti cordiali. I due stavano insieme da venticinque anni, nel 1997, quando lui ha deciso di divorziare dalla prima moglie, la doppiatrice Marina Grande. Nel 2010 Amendola e Neri avevano deciso di sposarsi a New York. Insieme hanno avuto un figlio, Rocco, che oggi ha 24 anni ed è il terzo per Claudio, dopo Alessia e Giulia. Secondo alcune indiscrezioni, nonostante le ripetute smentite, Amendola si sarebbe allontanato dalla casa di famiglia già dallo scorso luglio. Secondo gli accordi, starebbe versando un assegno di mantenimento a Francesca Neri, del quale non si conosce l’importo.

Alla domanda sulla sua esperienza, risponde a Fagnani: “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima, c’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo. Sono stato amato più di quanto ho amato io. Ancora ho da imparare in materia”.



Leggi anche: Giletti in Rai al posto di Fazio, è giallo.