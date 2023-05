Michela Murgia confessa di essere gravemente malata, di avere una forma di tumore già in stadio avanzato e di avere soltanto pochi mesi di vita. La terribile notizia, resa pubblica dalla scrittrice sarda nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, preoccupa e commuove mezza Italia. Compresi i suoi tradizionali avversari politici, come il premier Giorgia Meloni che replica alle sue parole postando un particolare messaggio di auguri sui social. Ma la vicinanza della Meloni alla Murgia non piace affatto a Selvaggia Lucarelli. La giornalista decide di pubblicare un tweet infuocato che fa esplodere la rete.

Dunque, come appena accennato, Michela Murgia, intervistata dal Corriere della Sera, rivela di avere un tumore al quarto stadio, con metastasi “già nei polmoni, nelle ossa, al cervello”. E che le rimangono “mesi di vita”. Nella stessa intervista, la scrittrice sarda aggiunge anche che spera di morire “quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio”. Una provocazione alla quale il premier di centrodestra non si sottrae.

“Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. – questa la replica della Meloni sui suoi profili social – Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei. E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela”.