Michela Murgia, le sorprendenti dichiarazioni sulla sua malattia: “Voci esagerate” Cronaca

Michela Murgia riesce anche ad ironizzare sulla sua malattia. Qualche giorno fa la scrittrice ha commosso tutta Italia rivelando di essere affetta da un tumore gravissimo, arrivato ormai al quarto stadio del suo sviluppo. È stata lei stessa a precisare di avere soltanto qualche mese di vita davanti. Innumerevoli i messaggi di vicinanza ed affetto inviati da persone note o gente comune. Inevitabile anche la polemica innescata dalla giornalista Selvaggia Lucarelli dopo il post pubblicato dal premier Giorgia Meloni. Ma la Murgia sembra voler tirare dritta per la sua strada. Tutta quella che le rimane da percorrere in questo mondo, anche attraverso il teatro.

Leggi anche: Michela Murgia malata, Selvaggia Lucarelli infuriata con la Meloni: “Fare più schifo di così era difficile” Michela Murgia è stata accolta da un lunghissimo applauso al teatro Carcano di Milano, dove in questi giorni va in scena lo spettacolo di cui è anche autrice. Insieme all’amica Chiara Valerio interpreta ‘Istruzioni per l’uso’, uno spettacolo in cui le due raccontano il grado della nostra civiltà immaginando che, una volta estinta la razza umana, gli unici reperti arrivati nel futuro siano i manuali di istruzione degli elettrodomestici. Michela Murgia ironizza sul suo tumore a teatro “Le voci che corrono sulla mia morte sono esagerate. – ironizza Michela Murgia con gli spettatori del teatro milanese parlando del suo tumore – Ho letto già diciotto coccodrilli, alcuni di persone che mi hanno odiato. Ma io ho detto che mi mancano mesi, probabilmente molti. Insomma, sono viva. Anzi vivissima, altrimenti non riuscirei a stare al passo della mia amica, che ha un’attività neuronale pazzesca”.

Probabilmente il riferimento di Michela Murgia quando parla di coccodrilli scritti da “persone che mi hanno odiato” è anche a Giorgia Meloni. “Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. – questo il post della Meloni su Twitter appena ha saputo del suo tumore – Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei. E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela!”.

Leggi anche: Giorgia Meloni scrive a Michela Murgia: “Per quanto governerò”