Una serata al centro di Milano si è trasformata in un incubo per una ragazza, caduta vittima di un’aggressione sessuale e salvata grazie al gesto antiviolenza. Il segnale con il pollice chiuso in un pugno, infatti, è stato lanciato dalla giovane, appena arrivata dalla provincia di Bergamo, per poi essere compreso tempestivamente da una manager del ristorante McDonald’s di via Torino. È stata lei, quindi, a recepire il messaggio e allertare subito le forze dell’ordine, di fatto salvando la giovane dall’aggressione.

La ragazza è riuscita a salvarsi grazie al gesto antiviolenza

L’uomo inizialmente ha tentato di palparla e baciarla, pronunciando frasi pesanti per convincerla a consumare un rapporto sessuale. Inizialmente la ragazza non ha opposto resistenza ed ha cominciato a seguirlo verso la sua abitazione. Poi, fortunatamente, è riuscita ad entrare all’interno del ristorante e fare il gesto antiviolenza delle quattro dita nel pugno a una cameriera che ha chiamato la polizia.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Dai primi accertamenti, sembra che la ragazza si trovasse a Milano per assistere ad un evento. Alloggiava in un albergo del centro e ieri sera ha deciso di fermarsi in piazza Duomo dove ha fatto conoscenza con due uomini, due fratelli sembra.

Uno dei due se n’è andato ed è rimasta sola con l’uomo. Il tentativo di stupro è stato evitato solamente grazie al gesto antiviolenza che consiste nel tenere il pollice della mano piegato, quattro dita in alto e poi chiuse a pugno e alla prontezza della cameriera che ha capito sin da subito, la gravità della situazione.

