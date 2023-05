Milano, trans a terra manganellata da quattro agenti: il video diventa virale Cronaca

È diventato subito virale il video girato a Milano in cui quattro agenti delle polizia locale bloccano a terra una transessuale per poi colpirla con manganellate e spray urticante. Secondo quanto si apprende, la trans avrebbe prima insultato e minacciato gli agenti intervenuti nella zona del parco Trotter. Per questo sarebbe stata trasportata all’ufficio arresti e fermi. Poi la fuga a piedi seguita dal pestaggio. Tutto si è svolto verso le 9 del mattino di oggi nel capoluogo lombardo. La reazione durissima del sindaco Giuseppe Sala.

Tutto sarebbe iniziato in via Giacosa, a Milano, nei pressi della scuola del Trotter, mentre gli alunni stavano entrando nell'istituto. Alcuni genitori hanno segnalato la presenza di una trans brasiliana che si denudava in mezzo alla strada e urlava frasi minacciose e sconnesse. La transessuale avrebbe anche impedito a due addetti dell'Amsa di pulire la zona. A quel punto è intervenuta una prima pattuglia di vigili che ha però subito chiesto soccorsi. La trans infatti ha iniziato a minacciarli gridando: "Vi infetto con l'Aids". Dopo una breve colluttazione è stata caricata su un'auto della polizia locale per essere portata all'ufficio centrale fermi e arresti di via Custodi. Ma durane il tragitto la trans ha iniziato a dare in escandescenze, sbattendo la testa e iniziando a perdere sangue. Quando gli agenti si sono fermati per controllare le sue condizioni e hanno aperto la portiera dell'auto, la brasiliana ha sferrato un calcio violento e ha provato a scappare. Ma è stata inseguita e raggiunta. Ed è in questo momento che si è verificato il pestaggio a base di manganellate e spray ripreso da un video.

La reazione del sindaco di Milano

“Non è certo una bella immagine anzi è un fatto grave. – così il sindaco di Milano Sala commenta l’episodio delle manganellate e dello spray contro la trans – Però per potere formalmente intervenire è necessario che la polizia locale faccia una relazione. Nelle more di questa relazione i vigili in questione sono stati messi in servizi interni. Poi alla luce del risultato della relazione si potranno fare due cose: prendere provvedimenti come ad esempio la sospensione o anche arrivare a fare una denuncia, cosa da non escludere, da parte nostra all’autorità giudiziaria. Adesso non voglio dire cose non precise e aspetto di leggere la relazione, altrimenti rischierei di dare un commento generico e non posso farlo”.

