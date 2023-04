Ennesima violenza sessuale nelle città italiane. Stavolta accade a Milano dove, secondo quanto si apprende, durante lo scorso fine settimana, un uomo avrebbe stuprato una ragazza dopo aver finto di aiutarla dopo che era uscita da un locale in stato confusionale. Il presunto colpevole della violenza è stato poi fermato dalle forze dell’ordine. Si tratta di un cittadino marocchino 37enne, regolarmente residente in Italia ma senza fissa dimora.

Violenza sessuale a Milano: arrestato cittadino marocchino

Secondo quanto denunciato dalla stessa vittima al 112 nel pomeriggio di sabato 1 aprile, la ragazza sarebbe stata avvicinata dal suo aguzzino nella notte tra venerdì e sabato. La giovane donna ha raccontato di non aver mai visto quella persona prima di quel momento. L’uomo la avrebbe però notata in difficoltà all’esterno di un locale di Milano dove la giovane si era recata con alcuni amici. Ma, secondo quanto sostiene lei stessa, li avrebbe persi di vista, perdendo anche il proprio cellulare. Per questo si sarebbe rivolta al cittadino marocchino per cercare aiuto.

L’uomo però, una volta ottenuta la sua fiducia, la avrebbe condotta con una scusa in un luogo appartato dove aveva già messo una specie di materasso a terra. Ed è in quel momento che è scattata la violenza sessuale, sotto la minaccia di un collo di bottiglia rotto. La ragazza evidentemente non ha avuto la forza di ribellarsi subendo così abusi sessuali. Una volta scattata la denuncia sono però partite subito le ricerche nella zona Milano dove è avvenuto il crimine.