Monica Bellucci, la nuova fiamma è il regista di Hollywood

“Un colpo di fulmine fantastico!“. Paris Match descrive così lo scoop da copertina sul nuovo amore che sarebbe nato tra l’attrice ed ex modella, Monica Bellucci, e il mitologico regista hollywoodiano, Tim Burton. I due si sarebbero incontrati di nuovo dopo ben quindici anni a Lione, per il Lumière Film Festival di ottobre 2022. In quella occasione sarebbe scoppiato l’amore. Dalla redazione del magazine francese non hanno dubbi.

La copertina di Pari Match con Monica Bellucci e Tim Burton a braccetto

L’attrice Monica Bellucci e il regista Tim Burton sono innamorati

“Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella…”, aveva detto il regista di “Edward mani di forbici”, i due film cult su Batman dei primi anni Novanta, “Nightmare before Christmas” e molti altri blockbuster, Tim Burton, nel 2006 al settimanale francese “Gala”. Quello stesso anno sarebbe avvenuto il primo incontro tra i due, ancora una volta a un festival cinematografico, quello di Cannes. “Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia”, titola oggi Paris Match, raccontando dell’incontro a Lione e della storia nata “nella più assoluta riservatezza”.

Monica Bellucci

Riserbo che, però, non ha impedito ai paparazzi della rivista di fotografare i due a passeggio sottobraccio nei vicoli di Parigi, dove l’attrice vive ormai da tempo. Tim Burton, 64 anni, reduce da un vistoso dimagrimento, ha divorziato dalla moglie, l’attrice Helena Bonham Carter nel 2014, vera onnipresenza femminile dei suoi film, fino a quel momento. Monica Bellucci, che invece ha 58 anni, è stata legata per anni all’attore Vincent Cassel, con il quale ha avuto due figlie, per poi avere una relazione con Nicolas Lefebvre, artista e scenografo classe 1982.

