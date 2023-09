Pomeriggio 5, il retroscena sulla lite di Myrta Merlino dietro le quinte: “Caffè e asciugamani contro i collaboratori” Media e TV

Myrta Merlino al centro della bufera dopo la prima puntata di Pomeriggio 5 condotta su Mediaset dall’ex padrona di casa de L’aria che tira su La7. Secondo retroscena che si stanno facendo sempre più insistenti, la giornalista avrebbe perso le staffe dopo essere stata informata che il regista del programma Ermanno Corbella, che l’aveva seguita dalla tv di Urbano Cairo, è stato licenziato dai vertici del Biscione per la sua presunta incapacità. A quel punto la Merlino, secondo quanto raccontano alcune fonti tra cui il Giornale d’Italia, si sarebbe sfogata di brutto dietro le quinte diventando protagonista di una furiosa lite.

I retroscena sulla presunta lite di Myrta Merlino dietro le quinte di Pomeriggio 5, pubblicati dal Giornale d'Italia, riportano che la conduttrice avrebbe "tirato un caffè addosso a un autore. E poi voci non confermate parlano di un asciugamano lanciato contro una parrucchiera". Atteggiamenti non inediti per la verità della giornalista che avrebbero indotto i suoi nuovi collaboratori a rivolgersi ai sindacati. Come appena accennato, non è certo la prima volta che appaiono dei retroscena su una lite con protagonista Myrta Merlino. Nel dicembre del 2022, ad esempio, quando la conduttrice era ancora a L'aria che tira, erano trapelate indiscrezioni su un ambiente di lavoro molto nervoso. Voci che però erano state subito smentite dalla diretta interessata.

Le accuse a suo carico in quella occasione erano state quelle di aver tenuto “comportamenti incivili e maleducati”. Dagospia raccontava poi che “arrivata in studio, tutta infreddolita, la vispa Myrta abbia chiesto a uno degli assistenti di studio di riscaldarle la testa con un phon, salvo poi dare in escandescenza accusando il malcapitato di scompigliarle l’acconciatura”. Inoltre, i suoi collaboratori sarebbero stati costretti a compiere azioni come “prenotare la ceretta alla Merlino” o “portarle i vestiti in tintoria o i cani dal veterinario”.

