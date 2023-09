Un’intera città mobilitata per un gatto smarrito. Si tratta di Hiro, un felino di razza Sacro di Birmania. Il suo proprietario è Nino Frassica, celebre attore e comico, conosciuto per le sue molte interpretazioni televisive. Frassica ha lanciato un drammatico appello sui social dalla città umbra di Spoleto dove si trova. Disperato, lo showman promette anche una lauta ricompensa per chi ritroverà il suo affezionatissimo animale. E allora in città scoppia il caos: tutti cercano Hiro.

L’appello di Nino Frassica per il gatto Hiro

“Sono Nino, mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso e non lo troviamo da questa mattina. – questo il post pubblicato su Instagram da Nino Frassica – Se sei di Spoleto il mio gatto è microchippato e mandami un messaggio in privato. La ricompensa per chi ce lo riporta è di 5mila euro. Per favore contattatemi se doveste avvistarlo o averlo. Non è una cosa finta, purtroppo non lo troviamo veramente da stamattina”.

“Se doveste avvistarlo, provate ad avvicinarvi o comunque cercate di tenerlo d’occhio e contattate immediatamente questo numero 3396919166. Chiamate soltanto se avete avvistato il gatto o se lo avete preso”, conclude Nino Frassica che poi decide di aggiornare i suoi follower sulle ultime novità: “Hiro è stato visto ieri notte nei pressi del giro della rocca a Spoleto”.