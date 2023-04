Gatto randagio attacca cane poliziotto: intervengono due agenti ma finisce male anche per loro Cronaca

Un gatto randagio attacca con una ferocia inaudita un cane poliziotto. Due agenti di polizia cercano di dividerli e di salvare il loro fidato accompagnatore. Ma il felino non si lascia intimorire e finisce per mandare i due malcapitati all’ospedale. Accade in Russia, nella cittadina di Dmitrov che si trova vicino a Mosca.

Leggi anche: Kate salva dal cancro grazie al suo gatto Oggy: “Senza lui non lo avrei scoperto” Gatto randagio attacca cane poliziotto Secondo il racconto pubblicato dal quotidiano La Stampa, dunque, i due agenti di polizia di Dmitrov, in Russia, i cui nomi sono Maksim Andronov e Pavel Bezruk, avevano appena concluso con successo un’operazione arrestando due persone. Ma è nel momento in cui stavano scortando i malviventi fuori dalla loro abitazione per condurli in carcere che si è scatenata la furia incontenibile del gatto randagio contro il cane poliziotto. Una volta visto il loro cane poliziotto, infatti, il gatto randagio gli si è scagliato contro con una furia incontrollabile. I due agenti di polizia hanno cercato allora di mettersi in mezzo tra i due animali per cercare di dividerli. Ma non c’è stato nulla da fare. Anzi, il felino ha iniziato a riempirli di graffi e morsi senza che i due malcapitati riuscissero a difendersi.

Alla fine i due agenti si sono dovuti per forza recare in ospedale per farsi medicare e per escludere di aver contratto qualche infezione o malattia. Il cane poliziotto, invece, fortunatamente se l’è cavata senza riportare alcun danno. Alcuni inquilini del palazzo, intervistati dai giornalisti accorsi sul posto, hanno dichiarato che il gatto non aveva mai manifestato segni aggressività. Forse “voleva solo proteggere i due arrestati”, ha fatto notare qualcuno. Sui goirnali locali la notizia è stata accolta con ironia, tanto che qualcuno ha scritto che il gatto randagio “l’ha fatta franca, dandosi alla macchia, e ora è latitante”.

