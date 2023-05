L’improvvisa chiusura di Non è l’Arena fa ancora discutere. Anche perché non si conoscono ancora i veri motivi dello stop imposto da La7 alla trasmissione condotta da Massimo Giletti. Da più parti si ipotizza che ad indurre il patron della rete televisiva Urbano Cairo a dare il benservito al conduttore siano state le troppe puntate dedicate alla mafia e all’arresto di Matteo Messina Denaro. Al momento non ci sono prove che confermino questi sospetti. Ma la ex collaboratrice di Giletti Sandra Amurri punta il dito proprio contro Cairo.

La versione di Sandra Amurri sullo scontro tra Cairo e Giletti

“Non è l’Arena è stata bloccata per le inchieste che stavamo facendo. Questo è sicuro. – rivela Sandra Amurri, ospite di Nicola Porro durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica – Di certo non perché andava male come leggo sui giornali. C’è un’indagine in corso sullo stop al programma. Cairo dovrà spiegare ai magistrati i motivi della chiusura. L’inchiesta c’è. Ma scusa, a te sembra normale chiudere una trasmissione da un’ora all’altra? C’è un’indagine in corso e Cairo dovrà spiegare”, ribadisce la giornalista rivolta al collega.

“Al di là delle ricostruzioni, utili ad ognuno, a sostegno della propria tesi, forse, sarebbe utile parlare dei fatti. – così si era espressa la stessa Sandra Amurri circa un mese fa – Mi chiedo: c’è davvero qualcuno disposto a credere che la ragione di una tale decisione della rete, possa essere dipesa dal pagamento di Baiardo per le sue partecipazioni a Non è l’Arena? E non sia, invece, scaturita dal susseguirsi di inchieste di Giletti su fatti di mafia-politica-servizi deviati-massoneria, già in parte noti, ma prevalentemente, solo agli addetti ai lavori”.