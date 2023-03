Orietta Berti questa volta è davvero arrabbiata, cosa è successo: “Mi hanno truffata”

Orietta Berti sarebbe stata truffata. A riportare questa notizia che ha per involontaria protagonista la cantante conosciuta come l’usignolo di Cavriago è l’edizione di Reggio Emilia del Resto del Carlino. Il quotidiano spiega che la Berti nei giorni scorsi ha presentato una formale denuncia alla questura di Reggio. Mercoledì pomeriggio diversi testimoni oculari la avrebbero vista fare ingresso negli uffici di via Alighieri, accompagnata dal figlio Otis Paterlini che svolge anche il ruolo di suo collaboratore.

Orietta Berti truffata: la denuncia

Ufficialmente non si conosce ancora il contenuto della denuncia fatta da Orietta Berti. Ma le ipotesi si concentrano tutte sulla possibilità molto concreta che l’artista sia stata truffata. Secondo quanto si apprende, però, non si tratterebbe di una truffa di tipo economico con cui le sono stati spillati dei soldi. Molto probabilmente, invece, l’immagine della Berti sarebbe stata utilizzata in modo improprio sul web per scopi commerciali.

Orietta Berti sarebbe stata dunque truffata con una tecnica criminale che si sta diffondendo sempre di più nel mondo dello spettacolo. E un ulteriore problema è rappresentato dal fatto che è difficile accorgersene da soli. C’è sempre bisogno che qualcuno segnali l’anomalia alla vittima. La attuale opinionista del Grande Fratello Vip ha dunque deciso di presentarsi di persona in questura a Reggio Emilia per sporgere denuncia. Proprio per avere la certezza che verranno svolte indagini sulla vicenda.