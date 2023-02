Mauro Corona sta con Paola Egonu: “Italia razzista”

Le accuse di Paola Egonu all’Italia di essere un Paese razzista hanno lasciato il segno. La campionessa di pallavolo ha ribadito la sua tesi prima nel corso di un’intervista a Vanity Fair e poi durante una conferenza stampa al Festival di Sanremo, del quale è stata conduttrice per una serata. Accuse che hanno mandato su tutte le furie il leader della Lega Matteo Salvini. Ma che ora vengono ripetute da Mauro Corona. Lo scrittore si schiera senza dubbi con la Egonu durante l’ultima puntata di Cartabianca, il talk show di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer.

Mauro Corona dà ragione a Paola Egonu

Le accuse di Paola Egonu all’Italia

Paola Egonu era salita alla ribalta delle cronache alla vigilia di Sanremo dopo un’intervista rilasciata a Vanity Fair in cui si è sfogata contro il razzismo che, a suo dire, è fortissimo in Italia. La campionessa ha anche detto chiaramente di non avere nessuna intenzione di mettere al mondo nel nostro Paese un “figlio di pelle nera”. “Se mai dovessi avere un figlio di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. – così la Egonu – Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Vale la pena, dunque, far nascere un bambino e condannarlo all’infelicità?”.

Poi, durante una conferenza stampa al Festival, ha rincarato la dose dichiarando che “l’Italia è un Paese razzista che però sta migliorando, non sono tutti razzisti o tutti cattivi. Non voglio fare la parte della vittima ma dire le cose come stanno. Nel mio monologo mi racconto a 360 gradi e quindi parlerò anche di questo. Sono emozionatissima. Sto metabolizzando sul mio possibile ritorno in Nazionale, ma se ci dovesse essere la possibilità sì. Non ho mai abbandonato l’Italia, ho deciso di giocare in Turchia per crescere e poi tornare qui. Avevo detto che non avrei vissuto in Italia col governo Meloni?. Non ricordo di averlo detto”.

Anche per Mauro Corona l’Italia è un Paese razzista

A distanza di qualche giorno Mauro Corona apre come al solito la puntata di Cartabianca. “Per San Valentino ho scolpito gli innamorati del bosco: uno gnomo e una gnoma. Penso che innamorarsi è facile, il difficile poi è gestire l’amore: servono pazienza e tolleranza”, dice riferendosi alla festa del 14 febbraio. Poi, parlando del Carnevale in corso, aggiunge che “non si mette la maschera, la si toglie. In questo periodo si è quello che non si può essere nel resto dell’anno”. Infine, ecco l’affondo a sostegno di Paola Egonu: “Ha detto che l’Italia è un Paese razzista ma sta migliorando. Non ha ragione sul fatto che stia migliorando. Lo possiamo vedere ovunque, dai campi di calcio ai luoghi di lavoro. Il razzismo più pericoloso è quello latente”.

