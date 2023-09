Patente, dovremo davvero rifare l’esame a ogni rinnovo? Ecco come stanno davvero le cose

Dovremo davvero rifare l’esame di guida tutte le volte che andremo a rinnovare la patente? Una notizia che ha iniziato ad allarmare gli italiani da qualche giorno, con il proliferare in rete di indiscrezioni di ogni tipo in merito. E con gli utenti a insorgere terrorizzati, disposti alle barricate pur di non dover rifare ogni volta le verifiche pratiche e teoriche. Ma le cose stanno davvero così? Per fare chiarezza, ecco come stanno davvero le cose dopo le ultime novità annunciate dal governo Meloni, intervenuto sul Codice della Strada con una serie di norme per aumentare la sicurezza. (Continua a leggere dopo la foto)

La riforma del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture approvata in questi giorni porterà tante novità, come ad esempio sanzioni molto più severe per chi viene trovato positivo all’alcoltest alla guida. Sul fronte rinnovo della patente, però, è bene smetterla subito di allarmarsi: no, non saremo costretti a rifare gli esami di guida e teorici a ogni rinnovo. Quella circolata in rete non era altro che la più classica delle fake news. (Continua a leggere dopo la foto)

Alcune testate hanno infatti riportato erroneamente la notizia di un cambiamento nelle regole, che dovrebbero prevedere nuovi test al momento del rinnovo della patente, ovvero ogni 10 anni. Un passaggio che ha fatto insorgere tanti utenti in rete, disperati per questa presunta decisione del governo. Lo stesso esecutivo ha però smentito categoricamente. (Continua a leggere dopo la foto)