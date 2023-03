Pechino Express, Alessandra Demichelis si difende ma la toppa è peggio del buco: “I poveri rubano”

Alessandra Demichelis al centro di una bufera social dopo le frasi pronunciate contro i poveri. La concorrente 34enne di Pechino Express, che di mestiere fa l’avvocato ed è originaria di Torino, è stata criticata duramente nelle scorse ore per un video postato qualche mese fa su TikTok in cui, rispondendo ad un amico, dichiarava che “i poveri dovrebbero bruciare all’inferno”. Per difendersi dalla rabbia montante della rete, la Demichelis decide di postare un altro video. Ma la toppa stavolta è peggiore del buco.

Alessandra Demichelis a Pechino Express

Pechino Express, Demichelis si difende

Dura sette minuti e mezzo il nuovo video postato sui suoi canali social da Alessandra Demichelis. La concorrente di Pechino Express lo registra mentre si trova sotto le coperte fumando tranquillamente una sigaretta elettronica. “Ciao a tutti, una curiosità: ma, esattamente, questo video, in tutti questi mesi, l’avete covato? Da novembre a marzo, wow. – si rivolge polemicamente agli hater – Che scoop, siete veramente un po’ sadici. Ma alle due o tre del mattino, di non so quale giorno, visto che esco tutte le sere, mi viene un po’ difficile ricordarlo, non avete niente di meglio da fare che registrare le mie dirette?”.

“Povero non è soltanto inteso dal punto di vista economico, ma anche morale. – spiega il suo ponto di vista Alessandra Demichelis – E tutti quelli che compiono un crimine del genere sono dei poveri. Tu non hai una morale, sei un individuo spregevole. Per quanto riguarda questo povero, e non mi sto cercando di arrampicare da nessuna parte, le nostre carceri, su 10 individui diciamo che otto non sono prettamente Paperon de Paperoni? Perché purtroppo, come ben noto, gli appartenenti ai ceti meno abbienti sono più propensi al crimine: a rubare, a commettere spaccio e altri reati analoghi”, inciampa nuovamente sulle parole la concorrente di Pechino Express affermando in pratica che i poveri rubano.

Alessandra Demichelis offende i poveri

“Non mi riferivo a un povero economicamente parlando, ma era il disprezzo che nutrivo nei confronti di quei soggetti che secondo me non possono cagionare sentimenti positivi in nessuna persona. – insiste Alessandra Demichelis – Morale: se uno vuole inveire contro lo stronzo che vi ha rigato la macchina penso sia più che capibile, o no? Avete appena comprato la macchina, che sia Porsche o Panda non importa. È nel vostro parcheggio custodito e qualche stronzo, scusate nel primo video ero stata più fine, decida di rigarvela. Ho detto rigarvela? Ops, inciderla, più e più volte .Cosa avreste detto? ‘Ohibò mi hanno rigato la macchinina, che monelli?’. O avreste inveito come abbiamo fatto noi?. La state registrando questa diretta? Così potete passarla ai giornali. Tra l’altro, come si fa a registrare una diretta? Io Instagram non lo so utilizzare, ho un social media manager e un ufficio stampa e quando mi hanno avvertito, l’ho cancellata. Ora vado a letto, oggi è stata una giornata molto stancante, voi mi avete stancato. Buona notte”, conclude rivolta ai suoi fan.

