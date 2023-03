Bufera sulla concorrente di Pechino Express: “I poveri devono bruciare all’inferno”

Il prossimo giovedì 9 marzo prenderà il via su Sky la nuova edizione di Pechino Express che quest’anno si svolgerà in India. Diverse le coppie in gara, tra cui quella formata da Giorgia Soleri e Federica Fabrizio. Ma le attenzioni mediatiche in queste ore sono tutte concentrate su un altro duo: quello composto dagli avvocati Lara Picardi e Alessandra Demichelis. La rabbia dei social network si è indirizzata soprattutto su quest’ultima. La Demichelis, avvocato 34enne di Torino, è conosciuta sui social per il suo profilo Dc Legal show, dove ostenta senza problemi la sua passione per il lusso e gli oggetti costosi. Qualche mese fa, però, la professionista si è lasciata sfuggire dei giudizi sprezzanti sui poveri che ora fanno esplodere la polemica.

Leggi anche: “Mai in un reality”, Natalia Estrada traccia un bilancio dei suoi 50 anni tra spettacolo, amori e…cavalli

Lara Picardi e Alessandra Demichelis a Pechino Express

Alessandra Demichelis a Pechino Express

“A Pechino Express mi è mancata Maria, la mia colf. – ammette senza vergogna Alessandra Demichelis nel video di presentazione del reality Sky – Avvocata? Preferisco avvocato. Parleremo di parità dei sessi quando potrò diventare papà. Se dovessi rifare Pechino Express mi scegliere un maschio, così mi porta in braccio”, conclude. Parole pesanti che lasciano intendere di che pasta sia fatta l’avvocato. Ma a colpire i telespettatori sono soprattutto le sue vecchie dichiarazioni sui poveri.

Nel filmato della durata di pochi secondi, postato su TikTok circa un anno fa, si sente Alessandra Demichelis parlare con un amico che di nome si chiama Franco. “C’erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato!”, l’uomo racconta un episodio che gli è capitato qualche tempo prima. “Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo”, replica stupita l’avvocatessa. “No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche”, puntualizza allora lui. E a quel punto la concorrente di Pechino Express sbotta così: “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all’inferno”.

Adesso però l’amico Franco prende le distanze dalla Demichelis: “L’affermazione di Alessandra non è assolutamente condivisibile, stendiamo un velo pietoso”. E i commenti negativi si sprecano naturalmente anche sui social. “Lei è veramente una persona vuota e ingrata”, “Speriamo che l’abbiano lasciata in India”, “Si deve solo vergognare, peggio lei che ostenta dei poveri”, questi alcuni dei commenti al veleno lasciati sotto al post Instagram di Pechino Express.

Leggi anche: GF Vip, Signorini e il bacio in bocca a Pamela Prati positiva al Covid: puntata a rischio